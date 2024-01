Parler d'amour, mais dans quelle langue ?

Et justement, le service d’apprentissage de langues Babbel propose une petite enquête, considérant les inscriptions à son outil, qui augmentent significativement en début d’année. La société s’interroge : le Nouvel An est propice aux bonnes résolutions et celle d’apprendre une langue étrangère expliquerait cette hausse d’abonnés. Mais pourquoi ?

Cœur avec les mains…

Le panelliste OnePoll a travaillé en ce sens : traîner un livre avec soi rend séduisant(e), certes, mais parler une autre langue que celle maternelle ? Eh bien, 56 % des Français sollicités le confirment : avoir un rencard avec une personne au moins bilingue la rend plus attirante.

La moyenne mondiale tourne autour de 53 %, pour le contexte. Par ailleurs, la Gen Z (française) fait monter le score à 66 %. Et plus généralement, 71 % des répondants hexagonaux succombent volontiers au charme de qui maîtrise une langue étrangère.

Alors, vivre d’eau fraîche, d’accord, mais d’amour partagé dans une langue commune, plus encore. Selon cette même étude, l’habileté à parler une autre langue donne le sentiment d’être cultivé (37 %), socialement confiant (32 %) et éduqué (27 %).

Nos voisins du Bel Paese apprécieront d’apprendre que leur langue est la plus prisée en France : parler l’italien confère un charme fou, estiment les sondés. Quant au français, il a toujours la cote et « reste perçue en premier lieu comme étant la [langue la] plus romantique, suivi de sexy et de passionnelle ».

Parlez-moi d’amour…

L’ouverture vers la culture de son partenaire est une véritable preuve d’amour. En effet, près de 4 Français sur 5 (79 %) considèrent qu’apprendre la langue maternelle de son partenaire (si elle est différente) favorise un lien émotionnel plus fort entre eux, pour diverses raisons.

Tout d’abord, car pour une majorité de personnes interrogées, cela témoigne d’un véritable intérêt pour la culture de l’autre. Ensuite, cela est perçu comme une preuve d’engagement et de respect pour près d’une personne sur deux.

Enfin, cela garantit une communication claire et authentique.

Étude menée par OnePoll pour Babbel, auprès de 1 000 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus du 5 au 12 décembre 2023, doublée d’une seconde auprès de 6 000 personnes de 18 ans et plus auprès d’un échantillon représentatif des populations d’Allemagne, d’Espagne, de France, d’Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis entre le 5 et le 12 décembre 2023.

Crédits photo : Khadeeja Yasser/Unsplash