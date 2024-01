Haute couture. Une vie aux côtés des plus grands couturiers

Un incroyable voyage au cœur de l'âge d'or de la mode française, préfacé par Inès de la Fressange.

Coco Chanel, Hanae Mori, Karl Lagerfeld, Monsieur de Givenchy, Yves Saint Laurent, Galliano... Colette Maciet a tout simplement été l'indispensable couturière des plus grands créateurs. Petite main à quatorze ans, Première d'atelier à trente, sa vie a épousé tous les méandres et succès de la Haute Couture française. Génie et travers, faste et décadence, elle en connaît les moindres secrets.

À force de talent et de travail, mais aussi parce qu'elle a osé rêver, Madame Colette s'est taillé un destin extraordinaire. Son récit est un voyage au cœur de l'âge d'or de la mode française en pleine mutation. C'est aussi celui de l'incroyable métamorphose de toute une société.