Les Américains et leur bibliothèque : passion ou décoration ?

Première information basée sur cet échantillon : 85 % disent posséder au moins un livre physique, mais un interrogé sur cinq (20 %) rapporte n'en détenir qu'entre un et dix. 14 % en ont entre 11 et 25, 13 % entre 26 et 50, 25 % au moins 100, dont 4 % entre 500 et 1000 livres, et 3 % plus de 1000 volumes (6 % ne sont pas sûrs du nombre qu'ils possèdent).

En incluant les 9 % qui déclarent ne détenir aucun livre imprimé, près de 69 % de nos amis d'outre-Atlantique ont dans leur collection un maximum de 100 livres, selon l'étude.

Du côté des livres numériques, environ la moitié des Américains en revendiquent au moins un, et seulement 9 % déclarent en posséder une centaine, au minimum.

Moyens financiers, âge et éducation

Cette enquête met par ailleurs en évidence une corrélation entre âge, niveau de richesse, d'éducation, et nombre de livres dans sa bibliothèque. Logiquement, plus de moyens, un âge plus avancé et un niveau d'étude supérieur engendrent une bibliothèque plus fournie : dans la tranche d'âge, 19 % des Américains entre 31 et 35 ans détiennent au moins 100 ouvrages imprimés, par rapport à 31 % dans la catégorie des 51 à 55 ans et 42 % chez ceux ayant entre 71 et 75 ans.

Au niveau des moyens financiers, parmi les Américains qui jouissent d'au moins 200 % du revenu médian national, seulement 4 % n'ont aucun livre, et 40 % en possèdent au minimum 100, quand, chez les Américains percevant moins de 75 % du revenu médian national, 15 % n'ont aucun livre tandis que 16 % en ont une centaine, au moins.

Niveau étude, entre autres, parmi les 31-35 ans, 8 % des personnes dont le niveau d'éducation le plus élevé est un diplôme d'études secondaires disposent d'une bibliothèque de 100 titres, contre 25 % des personnes de la même tranche d'âge avec des diplômes post-universitaires.

Classez-vous votre bibliothèque ?

Une question qui ne peut qu'intéresser les possesseurs de belles bibliothèques : la façon dont ces ouvrages sont rangés chez les habitants, outre-Atlantique : en première position, ceux qui avouent ne pas avoir de système d'organisation particulier (29 %). Une tendance qui semble être dictée par le volume de la collection : 32 % des personnes possédant jusqu'à 100 livres n'ont pas de système, contre seulement 22 % pour ceux ayant plus de 100 ouvrages.

Après l'absence d'organisation, la deuxième méthode la plus courante est le tri par genre ou sujet, adoptée par 22 % des détenteurs de livres. Là encore, la taille de la bibliothèque joue un rôle : 37 % des personnes avec plus de 100 livres dans leur collection trient par genre, contre 15 % pour celles ayant moins de 100 titres.

D'autres stratégies sont également observées : 23 % des propriétaires de petites collections trient par taille de livre, par rapport à 12 % des grandes collections. De plus, 9 % des détenteurs de plus de 100 livres optent pour d'autres systèmes, comparativement à 3 % des personnes possédant moins de 100 ouvrages.

Le tri des livres par couleur n'est pas une méthode privilégiée : seuls 3 % des Américains, indépendamment de la taille de leur collection, les organisent par couleur.

À LIRE - Les livres audio, des alliés pour l'étude des rêves

Cette méthode est légèrement plus prisée par les jeunes : 6 % des moins de 30 ans trient par couleur, contre - de 1 % chez les 65 ans et plus.

Crédits photo : CRAI Biblioteca de Lletres Universitat de Barcelona (CC BY 2.0)