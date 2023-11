Intelligence artificielle : des livres de référence pour devenir un expert

Les récents développements dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA) ont été marqués par des avancées significatives dans les domaines de l'apprentissage automatique et de la vision par ordinateur. Les modèles de langage pré-entraînés, tels que GPT-3 de OpenAI, ont continué à repousser les limites de la génération de texte et de la compréhension du langage naturel. Ces modèles massifs ont démontré une capacité impressionnante à effectuer une variété de tâches linguistiques, de la traduction automatique à la création de contenu original.

L'émergence rapide de l'intelligence artificielle crée un paysage professionnel dynamique, offrant un éventail d'opportunités d'emploi passionnantes dans divers secteurs. Les experts en apprentissage automatique, les ingénieurs en intelligence artificielle et les scientifiques des données sont en forte demande pour concevoir, développer et optimiser des modèles d'IA capables de résoudre des problèmes complexes. Les entreprises technologiques, les sociétés de recherche, les start-ups et même les industries traditionnelles investissent massivement dans l'IA, créant ainsi des postes pour des professionnels qualifiés.

Intelligence artificielle et marché du travail

C’est pourquoi, devenir expert en intelligence artificielle est, aujourd’hui, un choix des plus judicieux, avec un marché de travail qui se reconfigure très rapidement. De plus, les opportunités ne se limitent pas aux experts en algorithmes, car il existe également une demande croissante pour des spécialistes en éthique de l'IA, des développeurs d'applications d'IA, des architectes de données et des professionnels de la gestion de projet spécialisés dans des initiatives liées à l'IA.

La convergence de l'IA et de la vision par ordinateur donne lieu à des progrès significatifs dans la reconnaissance d'objets, la segmentation sémantique et même la compréhension contextuelle des scènes visuelles. Les algorithmes de traitement d'image ont été affinés pour obtenir des performances exceptionnelles dans la détection d'objets complexes et la classification précise des images. Ces avancées ouvrent la voie à des applications pratiques telles que la conduite autonome, la surveillance intelligente et la réalité augmentée. Et les plus optimistes parient sur davantage de créations d'emploi que de destructions liées à l'IA.

Intelligence artificielle et data science

En outre, les efforts se poursuivent dans le développement de l'IA éthique et responsable. Les chercheurs et les praticiens mettent en œuvre des mécanismes de transparence, de redevabilité et d'équité pour atténuer les préoccupations liées à l'utilisation de l'IA dans des contextes sensibles. Les discussions autour de la gouvernance de l'IA, de la protection de la vie privée et de l'impact sociétal des systèmes automatisés sont de plus en plus au centre des débats, reflétant la nécessité croissante de guider le développement de l'IA vers des applications bénéfiques pour l'ensemble de la société.

Parallèlement, l'essor de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle a propulsé les sciences des données vers de nouveaux sommets. Les algorithmes de machine learning et les modèles prédictifs permettent de dégager des tendances, de faire des prévisions et d'automatiser des processus basés sur des données. Si certains s’inquiètent de voir leur emploi menacé par ces nouvelles technologies, d’autres se réjouissent, y voyant des opportunités à saisir. Il faut chercher alors à découvrir des formations en data science qui puissent être très rapidement exploitables en entreprises, avec une demande croissante. Il faut dire qu’on a pour l’instant plus de demandes que d’offres en la matière. Les spécialistes en data science sont très fortement recherchés par les entreprises du numérique.

Les métiers de l'Intelligence Artificielle (L’Etudiant, 188 pages, 2020, 13.90 €)

Ecrit par Fabrice Mateo, journaliste d’investigation spécialiste du numérique, ce petit guide est tout à fait éclairant, quand on chercher à se réaliser professionnellement dans le domaine consacré à l’intelligence artificielle. Hier encore inconnue de très nombreux secteurs professionnels, l’intelligence artificielle s’invite aussi bien dans l’automobile que dans la médecine, l’industrie, le commerce, ou encore la création artistique, ce qui ne va pas sans dangers si sans critiques.

Si certains métiers sont clairement menacés par l’irruption massive de l’IA, d’autres émergent précisément sous l’influence de cette innovation. Cet ouvrage s’intéresse précisément aux formations qu’il est nécessaire de suivre pour s’inscrire efficacement dans ces bouleversements. Appuyés par des témoignages de nombreux professionnels, les conseils sont donnés de façon claire et pratique.

Guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise (Eyrolles, 198 pages, 2019, 23 €)

Voici un autre ouvrage incontournable en matière d’intelligence artificielle en entreprise, signé par deux experts. Stéphane Roder, serial entrepreneur, PDG d’AI Builders, enseignant spécialiste de l’IA, et Luc Julia, ingénieur informaticien franco-américain, spécialisé dans l’IA, s’associent pour offrir une vision qui soit la plus large possible en matière d’IA et d’entreprise.

Cet ouvrage fournit un aperçu clair des concepts fondamentaux de l'IA et explore de manière détaillée comment les entreprises peuvent intégrer cette technologie révolutionnaire dans leurs opérations. À travers des études de cas concrètes, des conseils pratiques et des exemples d'implémentation réussie, le livre guide les lecteurs à travers les différentes étapes, de la planification stratégique à la mise en œuvre opérationnelle.

L'approche pédagogique du Guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise en fait une ressource inestimable pour les professionnels de tous les niveaux, des dirigeants d'entreprise aux praticiens techniques. Il aborde de manière équilibrée les aspects techniques de l'IA tout en soulignant ses implications organisationnelles et éthiques. Que ce soit pour comprendre les principes de base de l'apprentissage automatique, choisir les bons modèles pour des cas d'utilisation spécifiques ou naviguer dans les questions de confidentialité des données, cet ouvrage offre un compagnon précieux pour toute personne cherchant à exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle dans le contexte de l'entreprise moderne. Ce guide est particulièrement intéressant, quand on voit ce que certains prévoient concernant l'évolution du marché du travail d'ici 2035.

Data Science par la pratique (Eyrolles, 2020, 385 pages, 39 €)

Signé par Joël Grus, ingénieur logiciel au sein de Google, cet ouvrage en est déjà à sa deuxième édition. On rentre ici dans le concret de l’apprentissage, pour les personnes qui souhaitent se familiariser avec les fondamentaux de la data science. Il s’agit de comprendre tout d’abord les outils que l’on est amené à utiliser en tant que data scientist.

Si vos compétences en mathématiques sont solides et que vous avez une connaissance de la programmation, l'auteur vous guidera dans l'acquisition des bases mathématiques et statistiques essentielles à la data science, ainsi que dans le développement des compétences informatiques nécessaires pour commencer une carrière en tant que data scientist. La pléthore de données actuelle renferme des réponses à des questions qui n'ont même pas encore été formulées. Ce manuel vous apprendra les méthodes pour extraire ces réponses de manière efficace.

La seconde édition, qui a subi une révision approfondie, inclut des extraits de code et des exemples refaits entièrement en Python 3.6. De plus, elle intègre de nouveaux chapitres abordant des sujets tels que l'apprentissage profond, les statistiques, et le traitement en langage naturel. L'auteur, non spécifié ici, élargit ainsi la portée de l'ouvrage pour inclure des connaissances actualisées dans ces domaines.

Data science pour l’entreprise (370 pages, 2018, 39 €)

Tout est dans le titre de cet ouvrage encore une fois signé par deux experts en data science, Foster Provost et Tom Fawcett. Ils explorent en détail, de manière accessible, les concepts fondamentaux de la data science. À travers un processus de « raisonnement orienté données », le livre offre une guidance dans l'acquisition de connaissances pratiques et la génération de valeur économique à partir des données collectées. L'acquisition des compétences en data science permet une compréhension approfondie des différentes techniques de data mining utilisées dans le contexte actuel, formant la base de multiples approches et stratégies pour résoudre des problèmes commerciaux.

Cet ouvrage va au-delà d'une simple introduction à l'analyse de données, se positionnant comme un guide essentiel pour ceux qui ont bâti entièrement leur entreprise sur la disponibilité omniprésente des données et la nécessité contemporaine d'une prise de décision orientée par les données. Mais, il ne faut pas perdre de vue que ce sont bien les livres qui alimentent l'IA. Sans eux, il n'y aurait pas d'IA...

