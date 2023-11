Top 6 des romans inspirés de jeux

Mega Man Megamix — Hitoshi Ariga

Si vous avez toujours été un fan de jeux vidéo, vous connaissez forcément Mega Man. Il s’agit d’un grand classique, notamment sur les vieilles consoles de jeux. Dans l’ouvrage Mega Man Megamix, Hitoshi Ariga retrace les événements du jeu Mega Man. Ainsi, au fil de votre lecture, vous redécouvrez l’histoire fascinante du petit robot nommé Mega Man qui tente de combattre Dr Wily et ses acolytes pour sauver le monde.

Casino, plaisir du jeu — Constantin Parvulesco

Ce roman de Constantin Parvulesco est fait pour ceux et celles qui s’intéressent à l’histoire des jeux de casino. À travers cet ouvrage, vous trouverez de nombreuses descriptions et anecdotes sur divers personnages dans de nombreux casinos en France et en Europe.

Toutefois, le livre renferme également des informations intéressantes sur l’évolution des jeux de hasard. Vous pourrez vous délecter d’une lecture intéressante sur la roulette, le blackjack et bien d’autres jeux. L'évolution des jeux de hasard ne s'est pas arrêtée après la période abordée dans le livre de Constantin Parvulesco ; elle se poursuit dans le monde numérique. Avec l'émergence des Bitcoin Casinos, cette industrie a franchi un cap supplémentaire, fusionnant technologies de pointe et traditions séculaires du jeu pour offrir une expérience à la fois innovante et familière aux aficionados des jeux d'argent.

The Legend of Zelda : Twilight Princess — Akira Himekawa

La légende de Zelda figure aujourd’hui parmi les jeux préférés des joueurs. Que ce soit sur PlayStation ou sur PC, ce jeu a connu un grand succès. Pour les fans de littérature, il y a une autre manière de plonger dans le monde de Zelda : à travers l’ouvrage d’Akira Himekawa.

Dans le roman The Legend of Zelda : Twilight Princess, l’auteur nous entraîne dans un tout autre univers. L’ouvrage met en avant l’histoire d’un pays où les esprits de la lumière ont banni les sorciers noirs du royaume du Crépuscule pour faire régner la paix. Toutefois, cette paix est menacée par une force maléfique venue d’ailleurs.

Assassin’s Creed : Blade of Shao Jun — Minoji Kurata

Jeu très populaire pour les jeunes, et aussi les plus âgés, Assassin’s Creed figure aussi parmi les classiques. Fasciné par cet univers, l’écrivain Minoji Kurata base son roman sur le jeu d’Ubisoft Assassin’s Creed Chronicles : China.

L’histoire se déroule en 1526 où le Grand Empire Ming règne sur la Chine. Pour son intérêt, l’Empereur ordonne l’exécution de nombreux de ses rivaux politiques. Face à la situation, Shao Jun, le dernier assassin de Chine, veut se venger.

Casino Royale — Ian Fleming

Publié le 13 avril 1953 au Royaume-Uni, Casino Royale est le premier roman qui relate les débuts du célèbre personnage James Bond. Le livre met en avant une histoire se déroulant pendant la guerre froide où l’Union soviétique était à son apogée.

Bien différent de ce que l’on peut voir au cinéma, l’intrigue de Casino Royale montre une autre facette de l’agent 007. En effet, le livre marque les premières aventures de James Bond, mais pas seulement. Le chapitre qui met en avant la partie de baccarat du héros James Bond au casino de Royale-les-eaux peut intéresser les passionnés de jeux de casino.

Tomb Raider : Season of the Witch — Gail Simone et Nicolas Daniel Selma

Le jeu Tomb Raider a fait son apparition pour la première fois sur PlayStation. Pour les passionnés de ce jeu mythique, l’ouvrage de Gail Simone et Nicolas Daniel Selma : Season of the Witch est un incontournable. Pourquoi ? Bien plus qu’un livre de bande dessinée, il s’agit d’un roman graphique qui raconte la suite du jeu en version écrite.

Après leur évasion du royaume perdu de Yamatai, Lara et les autres survivants subissent les effets de leur traumatisme. Au fil de votre lecture, vous découvrirez plein de mystères et d’aventures, mais également d’arts magnifiques.

