Cybersécurité : des ouvrages pour décrypter un univers sophistiqué

La cybersécurité, également connue sous le nom de sécurité informatique ou sécurité des systèmes d'information, englobe l'ensemble des pratiques, des technologies et des processus conçus pour protéger les systèmes informatiques, les réseaux, les programmes et les données contre tout accès non autorisé, la cybercriminalité, les attaques et les dommages. L'objectif principal de la cybersécurité est de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations.

Un marché de l’emploi en plein essor :

Le marché de l'emploi dans le domaine de la cybersécurité est en pleine expansion, alimenté par une demande croissante de professionnels qualifiés pour faire face aux menaces informatiques de plus en plus sophistiquées. Les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs reconnaissent l'importance critique de protéger leurs systèmes, leurs données et leurs infrastructures contre les cyberattaques. C’est souvent pourquoi de plus en plus de salariés recherchent une formation en cybersécurité avec suivi personnalisé. Il y a l’espoir de suivre l’évolution du marché du travail, mais aussi celui de mieux valoriser son parcours dans un secteur en tension. En effet, la demande de spécialistes de la cybersécurité n'a cessé de croître, créant ainsi un marché de l'emploi dynamique et compétitif.

Une étude réalisée en 2022 en partenariat avec l’Apec (Association pour l'Emploi des Cadres) a montré qu’entre 2017 et 2021, le nombre d’offres d’emploi dans le domaine de la sécurité avait doublé, passant de 3500 à 7000. C’est une tendance qui ne cesse de se confirmer. Ainsi, le baromètre des intentions d'embauche concernant le premier trimestre 2023 constitué par ManpowerGroup fait ressortir que les intentions de recrutements dans les domaines technologiques concernent principalement la cybersécurité. La situation est telle que le nombre de personnes formées ne suffit pas à répondre à une demande qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

Des métiers aux qualifications multiples :

Les métiers de la cybersécurité couvrent un large éventail de rôles, tels que les experts en sécurité des systèmes, les analystes de la sécurité de l'information, les ingénieurs en sécurité réseau, les professionnels de la gestion des incidents de sécurité, les architectes de sécurité et les experts en cryptographie, parmi d'autres. Au cours des formations proposées pour devenir un expert en cybersécurité, il faut souvent apprendre des techniques de hacking. En effet, c’est quand on maîtrise parfaitement les stratégies et les outils utilisés par les agresseurs que l’on est parfaitement en mesure de construire des parades pour mieux protéger les entreprises qui sont susceptibles de subir des attaques. C’est pourquoi les compétences recherchées incluent la maîtrise des technologies de sécurité, la compréhension approfondie des vulnérabilités et des menaces, ainsi que la capacité à élaborer des stratégies de défense efficaces.

Les professionnels de la cybersécurité bénéficient généralement de salaires compétitifs et de perspectives d'avancement professionnel. Si l'on en croit une étude réalisée par MichaelGroupe, on peut s'attendre, dans ce secteur, à des rémunérations particulièrement attractives. Cependant, le marché étant en constante évolution, la formation continue et la mise à jour des compétences sont essentielles pour rester pertinent et efficace dans ce domaine en constante mutation. Les entreprises et les organismes gouvernementaux cherchent activement à attirer et à retenir des talents spécialisés pour renforcer leur posture de sécurité, ce qui contribue à maintenir une forte demande sur le marché de l'emploi de la cybersécurité. Pour se préparer au mieux à une reconversion professionnelle, ou tout simplement pour se familiariser avec un domaine qui peut paraître bien complexe au premier abord, quelques ouvrages sont incontournables.

La Cybersécurité pour les Nuls (2022, 400 pages, 24,95 €)

A tout seigneur tout honneur. Il faut commencer par ce guide incontournable de la célèbre collection à succès des éditions First. Joseph Steinberg, expert américain de la cybersécurité, travaille dans ce secteur depuis presque les origines, en 1989. Dans la deuxième édition de cet ouvrage, il présente les bases. C’est-à-dire qu’il est important de comprendre les attaques, de se mettre dans la peau des pirates, afin de savoir ce que sont leurs buts, et les moyens qu’ils utilisent pour les mettre en œuvre. C’est à partir de la pleine compréhension de ces mécanismes que l’on peut ensuite élaborer des stratégies pour faire face aux cybercriminels.

La cybersécurité pour les Nuls est un ouvrage conçu pour offrir une introduction accessible et complète aux principes fondamentaux de la cybersécurité, s'adressant aussi bien aux novices qu'aux personnes souhaitant approfondir leurs connaissances dans ce domaine en constante évolution. Rédigé de manière claire et compréhensible par un expert en sécurité informatique, cet ouvrage aborde divers sujets essentiels tels que les menaces en ligne, les techniques d'attaque courantes, les meilleures pratiques en matière de protection des données et les outils de sécurité. Quand on sait que même des bibliothèques aujourd'hui sont victimes d'attaques informatiques, il est essentiel de chercher à se prémunir en comprenant ce qui se joue.

Il guide le lecteur à travers les concepts de base de la cybersécurité, fournissant des conseils pratiques pour renforcer la sécurité personnelle en ligne et professionnelle. L'approche pédagogique de La cybersécurité pour les Nuls en fait un guide accessible pour démystifier les aspects souvent complexes de la cybersécurité, aidant ainsi les lecteurs à prendre des mesures concrètes pour se protéger dans un monde numérique de plus en plus complexe.

Cet ouvrage constitue une ressource précieuse pour quiconque cherche à comprendre les enjeux de la cybersécurité, que ce soit les individus cherchant à protéger leurs données personnelles, les petites entreprises cherchant à renforcer leur sécurité en ligne, ou les professionnels de l'informatique souhaitant approfondir leurs connaissances dans ce domaine crucial. En combinant des explications accessibles avec des conseils pratiques, La cybersécurité pour les Nuls offre un point de départ idéal pour développer une compréhension solide des principes de base de la sécurité informatique.

Cybersécurité - Analyser les risques, mettre en oeuvre les solutions (2022, 384 pages, Dunod, 39 €)

Avec cet ouvrage signé par Solange Ghernaouti, professeur à l’université de Lausanne et experte reconnue internationalement concernant la cybersécurité, on entre dans le vif du sujet. Cette septième édition montre la solidité de la démarche pédagogique adoptée. Voici un outil incontournable pour comprendre les menaces. Mais il s’agit aussi pour l’autrice de vous aider à mettre en œuvre des stratégies et des mesures de sécurité précises pour faire face aux cyberattaques.

Ce guide offre une opportunité de développer les compétences nécessaires à la conception et à la mise en œuvre de politiques de cybersécurité. Il simplifie l'assimilation des meilleures pratiques tout en fournissant une connaissance approfondie des normes, méthodes et technologies propres au domaine de la cybersécurité. L'accent est mis sur le renforcement des capacités d'analyse et d'évaluation des vulnérabilités, ainsi que sur la mise en place de mesures stratégiques et opérationnelles en cybersécurité. En adoptant une approche globale, intégrée et transdisciplinaire, ce guide permet d'acquérir les bases essentielles pour la gestion des risques et la maîtrise de la cybersécurité.

Pour faciliter l'apprentissage et la validation des connaissances, le guide propose des résumés concis, 200 exercices corrigés et un glossaire exhaustif. Cette 7ème édition, entièrement révisée et enrichie, se positionne comme un outil pédagogique de premier plan pour toutes les formations en cybersécurité. Elle représente également une ressource incontournable pour les professionnels évoluant dans le domaine cyber, offrant des perspectives actualisées et approfondies sur les dernières tendances et pratiques en matière de cybersécurité.

Cybersécurité et cyberdéfense : enjeux stratégiques (Ellipses, 2020, 423 pages, 29 €)

Signé Yann Salamon, ingénieur, diplômé de. Mines Nancy et de l'University College London, avec une préface de Guillaume Poupard (qui a été directeur de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information de 2014 à fin 2022 et dirige aujourd’hui le pôle Docaposte du groupe La Poste), cet ouvrage s’adresse à un public assez large.

Ce livre commence par explorer les fondements du cyberespace, en mettant en lumière certaines de ses caractéristiques cruciales telles que les tendances, les enjeux, la topologie et les acteurs impliqués. Il aborde également la question de la souveraineté numérique, cherchant à fournir des clés de compréhension à ce sujet. Ensuite, le manuel se penche sur la notion de la "menace cyber" en examinant ses grandes tendances, notamment les sources, les motivations et les objectifs des attaquants, les cibles potentielles et les modes opératoires. Cette analyse conduit naturellement à une réflexion sur les approches, méthodes et outils nécessaires pour atteindre un état de cybersécurité, en gérant les risques cyber, en prévenant les cyberattaques, et en développant des stratégies pour la protection, la détection et la réaction face à ces attaques. La compréhension de ces mécanismes est essentielle, même quand on travaille dans le domaine du livre, avec la récente attaque subie par le Salon du livre de Montréal.

Au-delà des préoccupations individuelles et organisationnelles, le livre explore la manière dont les États et les pouvoirs publics répondent au phénomène de l'insécurité numérique. Il présente l'approche, la doctrine et l'organisation spécifiques à la France dans ce domaine, tout en examinant les aspects internationaux tels que les coopérations bilatérales, les organisations internationales, et les défis liés à la régulation de la stabilité du cyberespace. Enfin, afin de comprendre la trajectoire actuelle, le livre conclut par une "brève histoire de la sécurité numérique en France", soulignant l'importance de connaître le passé pour anticiper l'avenir.

En complément des œuvres traitant du sujet de manière plus spécifique ou technique, ce manuel offre une synthèse approfondie des enjeux fondamentaux liés à la cybersécurité. Il tire sa richesse d'une perspective rare et précieuse : celle d'un agent qui a servi pendant plusieurs années au sein de l'autorité nationale de cyberdéfense pendant une période cruciale de la formation des écosystèmes français, européens et mondiaux de la sécurité numérique.

Crédits illustration Pexels CC 0