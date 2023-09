Le Cri de Nicolas Beuglet en BD : Laval Ng au sommet de son art

Dès le début, le décor est planté : l’inspectrice Sarah Geringën, ancienne des forces spéciales et actuelle inspectrice à Oslo, se penche sur un cas troublant : un patient d’hôpital psychiatrique retrouvé mort avec le chiffre 488 gravé sur le front. Les experts concluent qu’il est mort de peur.

Le Cri est bien plus qu’un simple thriller : le roman, inspiré de faits réels et de découvertes scientifiques, explorait la folie humaine et les dangers d’une science utilisée à mauvais escient.

C’est une invitation à la réflexion, une plongée vertigineuse dans les abysses de l’histoire humaine. Un livre qui, une fois refermé, continue de résonner en nous, nous rappelant que la quête de vérité est parfois un chemin tortueux, mais ô combien passionnant.

Alors, autant le style de Nicolas Beuglet est un atout majeur. Fluide, précis, il sait comment jouer avec les émotions du lecteur, le surprendre, le choquer, le faire douter. Chaque chapitre apporte son lot de révélations, chaque page nous pousse à en tourner une autre, avide de connaître la suite.

Autant quand l’adaptation en BD survient, on exulte devant le dessin de Laval Ng… mais rapidement, c’est la déconvenue. 152 pages, des dialogues à n’en plus finir, c’est trop : difficile, trop difficile de transposer graphiquement l’histoire — sans même prendre en considération la fidélité au texte. Ici, qu’importe, la BD est appréhendée comme une œuvre en soi.

Mais non. Trois fois non. Et que l'on ne s'y trompe pas : Pierre Makyo, le scénariste, n'y est pour rien du tout. Le roman est tout bonnement trop dense pour faire supporter à son pendant de cases et de bulles la reprise de ce roman.

Sauf qu’il y a le dessin de Laval Ng. Connu pour Furioso (avec Philippe Pelaez au scénario et des couleurs de Tanja Wenisch, publié chez Drakoo) ou encore Alter (toujours avec Pelaez, toujours chez Drakoo), le dessinateur renoue dans Le Cri avec le style de L’effet miroir (2020, Delcourt, sur un scénario de Makyo, justement).

Une approche graphique qui se devinait déjà dans les tomes de Parallèle (Sandawe, 2016), mais qui atteint là un niveau de maîtrise fantastique. Éblouissant. Une splendeur. Notre chroniqueur Dr ès 9e Art, Jean-Charles Andrieu de Levis n’en revient pas : « C'est très beau ! »

La parole est à l'expert : « Pour en parler, je crois qu’il faudrait d’abord envisager le fond de peinture numérique. En fait, l’usage de l’informatique permet d’avoir des couleurs qui tirent vers le post-impressionnisme, mais avec de nombreux jeux de superposition en gardant une forme de claire transparence : il travaille les couleurs comme le ferait un peintre à l’huile, mais en ajoutant des effets d’opacité propre à Photoshop. »

Qui conclut : « Des couleurs effectivement étonnantes, électriques. Il esquisse donc les formes avec la couleur, et vient les préciser avec le trait, parfois seulement les souligner. Il s’opère un dialogue entre ce que le trait dessine et ce que les couleurs dessinent aussi. »

Alors, que faire ? 21,90 € pour une claque visuelle où l’on tourne les pages pour savourer ce style splendide, voilà l’unique question à se poser.