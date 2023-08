Une journée de chien : un peu de douceur dans un monde de brutes

Henk promène sa lassitude, son chien, et ses questions existentielles par cette journée trop chaude et comme engluée dans un temps trop long.

Canaille souffle, peine, respire trop vite. Une voisine propose une gamelle d’eau, une conversation débute entre eux. Le soir même, Henk prend le bus pour aller à la soirée d’anniversaire de sa nièce. Il retrouve par hasard la voisine dans le bus ! S’ensuivent regards, discussion et envie de se revoir. Mais Henk osera-t-il faire le premier pas ?

« Le bus s’arrête. La femme se met debout, pose une main sur le haut du siège devant elle. “Je descends ici.”

Henk se lève précipitamment, recule dans l’allée, tout aussi précipitamment, toujours sous l’emprise du flux de ses pensées, de leur urgence, de la tension qui croît, car la femme s’engage à son tour dans l’allée. Elle s’éloigne déjà. Il s’y prend trop tard ! Non, regardez, elle se retourne, un sourire aux lèvres, un sourire chaud et vivant, terriblement gracieux…

“Au revoir, cher Henk. Vous ferez un câlin de ma part à Canaille ?”

Et la voilà partie. Elle descend, tourne à droite, longe le bus et disparaît dans une ruelle… Il ne l’a pas retenue. Il ne lui a pas même adressé un dernier mot, n’a rien laissé transparaître de son affection, encore moins donné son numéro de téléphone ou ne serait-ce que chuchoté qu’il avait très envie de la revoir.

Et Henk part dépité à la soirée d’anniversaire de sa nièce. Heureusement qu’ils ont une relation très forte et délicate. Ils échangent des secrets, sont complices et amis. Cela lui permet d’oublier un peu le ridicule de son frère tout à son barbecue et à ses invités qui ont tous trop bu et braillent plus que de raison.

Ayant lui-même un peu forcé sur la bouteille, il repart dans la soirée, et...

« C’est alors qu’une instance supérieure intervient, le chauffeur appuie inopinément sur le frein, le bus s’immobilise, la porte s’ouvre et elle est là. Henk lève les fesses de son siège et lui fait signe. “Mia ! je suis là.” Elle ne montre aucune surprise, alors qu’elle l’est sans doute, surprise. »

Quelle est la probabilité que deux personnes qui ne se connaissaient aucunement se rencontrent trois fois dans une même journée ? Et de surcroît se plaisent manifestement ?

Tout n’est donc pas perdu ! Henk va oser cette fois-ci lui parler franchement, une relation entre eux va débuter…

Par petites touches délicates de réflexion sur le sens de la vie, sur les défauts et qualités de chacun, l’auteur nous plonge dans l’univers acidulé de Henk, trop doux et sensible pour s’intégrer parfaitement à notre monde cruel ! (sortie le 31 août)

Par Céline, Furet du nord Beauvais