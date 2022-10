La seule écriture au monde créée et utilisée exclusivement par des femmes

Dans une région montagneuse à 80 %, incisée de rizières, s’est développée, loin des grandes villes du pays du rêve dans le pavillon rouge, le Nüshu, utilisé par des femmes des ethnies Han, Yao et Miao. Ce système ne portait pas son nom actuel. À son apogée, il disposait d'une variété de dénominatifs, parmi lesquels « l’écriture de moustique », « parce qu’elle est un peu inclinée et tout en longueur », explique Ilaria Maria Sala, sur le site Quartz.

Selon certains chercheurs, cette langue réservée aux femmes remonterait à la dynastie Song (960-1279), et même pour certains à la dynastie Shang, il y a plus de 3000 ans. Les règles se transmettaient de mères à filles, et pratiquées entre sœurs et amies dans une société féodale où les femmes se voyaient refuser toute possibilité d’éducation. On l’apprenait en copiant les caractères, et naquit ainsi une culture féminine distincte qui a survécu jusqu’à aujourd’hui.

Plus fort encore : cette écriture est restée inconnue en dehors de Jiangyong jusque dans les années 1980. La dernière utilisatrice du quotidien de cet ancien langage écrit codé et « genré », est décédée il y a 18 ans, nous apprend BBC travel.

Un moyen d’expression

L’écriture phonétique, lisible de droite à gauche, découle de quatre dialectes du Jiangyong rural. Chaque symbole représente une syllabe écrite à l’aide de bâtons de bambou aiguisés et d’encre.

一岁女,手上珠 (Fille d'un an, mains avec perle), de Gao Yinxian 高银仙 (1902–1990). Alphabettes.



Dans le village de Shangjiangxu, « les jeunes filles échangeaient de petites marques d’affection amicale, comme des éventails décorés de calligraphie ou des mouchoirs brodés de quelques mots de bon augure », explique Ilaria Maria Sala. Plus largement, il était utilisé dans les quatre cantons et 18 villages les plus proches de l’île Puwei.

En parallèle, le Nüshu accompagnait des occasions plus formelles, comme sceller une relation de « meilleures amies », ou de « sœurs assermentées », groupes de trois ou quatre jeunes femmes non apparentées. Ces femmes, plus ou moins âgées, se promettaient amitié en écrivant des lettres et en chantant des chansons en nüshu les unes les autres, dans des rituels de socialisation féminins.

La plupart des chercheurs sur cette écriture y ont aussi vu un « langage secret », « utilisé, de préférence, pour communiquer leur douleur ». En effet, historiquement, il n’était pas socialement acceptable pour les femmes chinoises, dans cette société patriarcale, de parler ouvertement de regrets personnels, des difficultés de la vie agricole ou d'exprimer des sentiments de tristesse et de chagrin. Le Nüshu a ainsi permis aux femmes de faire face aux accocs domestiques et sociales, comme aidé à maintenir des liens avec des amies dans les différents villages.

La création d’écoles Nüshu

Afin de sauvegarder cette connaissance, en 2000, une école Nüshu a ouvert ses portes sur l’île Puwei, accessible uniquement via un petit pont suspendu.

Elle enseigne cette écriture aux étudiants, en « apprenant à lire, écrire, chanter et broder le Nüshu », et propose des visites guidées du musée dédié, inauguré en 2007. Le choix de l’île de de 200 habitants a été motivé par les trois auteurs Nüshu découvert sur l’île dans les années 1980.

Ironiquement, une grande partie de la connaissance actuelle du Nüshu est due au travail d'un homme, Zhou Shuoyi. Pour ses recherches sur cet « artefact du passé féodal », il a été envoyé en camp de travail durant 21 ans, dans le contexte de la Révolution culturelle de Mao.

En 2006, le Nushu a été classé au patrimoine culturel immatériel national par le Conseil d’État de Chine.

Crédits visuel : Atlas of Endangered Alphabets