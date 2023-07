Prix littéraire Le Monde 2023 : première sélection

La sélection de cette nouvelle édition met à l’honneur la grande richesse de la littérature arabe, à travers les romans d’écrivaines et d’écrivains issus de divers pays (Algérie, Égypte, Irak, Koweït, Liban, Syrie). Et elle souligne la qualité des traductions et la diversité des sujets abordés, portées par l’engagement de maisons d’édition. Pour cette édition, huit ouvrages ont été présélectionnés et seront proposés au jury.