Le roman de Jeanne et Nathan

Ce livre est un choc, une violence faite au corps que l'époque terrasse. Un roman entre tragédie et conte d'amour - Vous plait-il d'entendre un beau conte d'amour et de mort ? -, porté par une langue puissante, une dramaturgie épique, un rythme cinématographique, des personnages inoubliables. L'histoire de Jeanne et Nathan est celle d'un réel que l'addiction met à distance, qu'elle rend supportable ou transcende en le falsifiant. Réunis, ils s'inventent un monde, une destination, un rêve de bonheur. Leur romantisme c'est l'amour fou de Tristan et Iseut ; leur échappatoire celle des enfants perdus de Peter Pan. Un envol.