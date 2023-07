"Plus jeune, dévoré d'ambitions, je m'imaginais devenir reporter. L'intransigeance en étendard, j'allais traquer l'injustice et ouvrir les yeux d'un monde anesthésié. On est un peu con à vingt ans". A la suite de son licenciement, un journaliste décide d'écrire un livre sur le Grêlé, ce tueur et violeur de jeunes filles, à Paris, dans les années 1980-1990. Il lit tout ce qu'il peut trouver, correspond avec d'autres internautes sur un forum de discussion et se lance finalement dans une course effrénée pour découvrir l'identité du meurtrier. Obsédé par l'affaire, il laisse sa vie partir en lambeaux et perd peu à peu pied avec la réalité, jusqu'à se rendre compte que Xavier Dupont de Ligonnès se cache depuis des années dans le troisième tiroir de son bureau. Enquête désopilante, Il faut toujours envisager la débâcle est aussi le récit d'une quête, celle d'un homme aux prises avec ses démons, qui tente tant bien que mal de se trouver une place dans un monde qui lui échappe.