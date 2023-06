Livres numériques : comment maximiser sa sécurité en lisant en ligne ?

Aujourd'hui, une majorité de lecteurs ont troqué les livres papiers pour des versions électroniques plus écologiques, faciles à transporter et parfois moins onéreuses. Liseuses, smartphones, tablettes... les livres numériques sont disponibles via de nombreux dispositifs, pour le plus grand bonheur des amateurs. Malheureusement, cette présence numérique expose aussi les utilisateurs à divers risques en matière de cybersécurité, contre lesquels il est possible de prendre un certain nombre de mesures.

Le réseau Wi-Fi

Comme tout autre appareil connecté à Internet, les liseuses électroniques et les tablettes peuvent être piratées. Les cybercriminels peuvent également utiliser ces appareils comme canal pour attaquer les autres dispositifs présents sur le réseau Wi-Fi en question.

À domicile, il est possible de renforcer la sécurité de son réseau via différentes mesures :

- Changer le nom et le mot de passe par défaut du réseau en utilisant une combinaison unique et robuste ;

- Placer son routeur au centre de la maison pour réduire les risques de piratage à distance ;

- Activer le chiffrement Wi-Fi en utilisant les protocoles WPA2 ou WPA3 pour sécuriser ses communications ;

- Utiliser un pare-feu pour filtrer le trafic entrant et sortant ;

- Tenir ses appareils à jour pour bénéficier des derniers correctifs de sécurité.

Afin de se protéger contre ces types d'attaque, il est également recommandé de suivre une formation cybersécurité en ligne pour se familiariser avec le domaine.

Les mises à jour logicielles

Les mises à jour logicielles permettent aux appareils de fonctionner plus rapidement et de corriger les failles de sécurité. Elles offrent ainsi la possibilité de profiter d'une lecture numérique sans encombre.

Il est important d'activer les mises à jour automatiques dès qu'elles sont disponibles. Lorsque ce n'est pas le cas, il est préférable de les installer dès que l'appareil le demande.

Les liseuses, tablettes et téléphones permettent parfois d'installer un logiciel antivirus. Dans ce cas, il est également recommandé de s'assurer que ce dernier soit également à jour.

Livres numériques et cybermalveillance

Il existe aujourd'hui des millions de livres numériques disponibles sur la toile et sur les plateformes de téléchargement. Cependant, tous ne sont pas fiables. Les cybercriminels créent en effet de faux livres numériques, incitant le lecteur à télécharger des fichiers dangereux.

Pour télécharger un livre numérique, il est donc toujours préférable de passer par une librairie en ligne officielle par l'application prévue à cet effet dans l'appareil en question, et, dans la mesure du possible, d'éviter d'utiliser un service tiers ou non vérifié. Lorsqu'un livre numérique semble suspect, mieux vaut toujours s'en passer.

Enfin, dans le but de protéger davantage son dispositif de lecture, il est également envisageable d'activer l'authentification à deux facteurs (2FA), qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire à l'ensemble des comptes associés et empêche les connexions non autorisées.

La lecture rassemble des milliers de personnes à travers le monde. Si les livres numériques la rendent encore plus accessible, ils peuvent également représenter une nouvelle forme de menace. Il est primordial de s'en tenir informé et de mettre en place les mesures nécessaires pour pouvoir plonger dans une nouvelle lecture en toute sérénité.