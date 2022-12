Copernic, avant-garde et Atlas : 2022, succès d’enchères

Plus de 50 % de l’activité de Christie’s à Paris est portée par les ventes de collections. Parmi celles-ci, la Bibliothèque des avant-gardes de Paul Destribats (1926-2017). Les enchères, commencées en 2019, se sont enfin achevées cette année, pour un montant total de 16,1 millions €.

Réalisée avec les experts Jean-Baptiste de Proyart et Claude Oterelo, cette dispersion de 6000 livres, tracts et manifestes, ou encore éphémères du XXe siècle, s’est découpée en cinq parties. Si elle devait à l'origine s’étaler entre juillet 2019 et juillet 2020, la pandémie du coronavirus a étendu le processus.

Le point final a été mis les 3 et 4 novembre derniers. Ont notamment été cédées des épreuves corrigées du Manifeste du surréalisme. Estimées entre 70.000 et 100.000 €, elles ont trouvé preneur pour 163.800 €.

Collages d'André Breton dans le jeu d’épreuves corrigées complet du Manifeste du surréalisme. Christie's.

Jean-Baptiste de Proyart expliquait au début de la dispersion, en 2019 : « Paul Destribats a conçu sa bibliothèque comme une anthologie des avant-gardes. Elle réunit plusieurs collections impossibles à reconstituer aujourd’hui. Cette vente monumentale sur un an en une série de catalogues constitue pour le monde des livres et de la culture un événement sensationnel, digne des ventes du XIXe siècle. »

De cette riche bibliothèque, ont, entre autres, été cédées La Double vue. Suivi de L’Inventeur du temps gratuit, un ouvrage de Robert Lebel illustré par Alberto Giacometti et Marcel Duchamp, pour 20.160 € ; ou Der blaue Reiter (Le Cavalier bleu), édité en 1912, du groupe d’avant-garde du même nom, enrichi de deux bois originaux signés de Wassily Kandinsky et Franz Marc, acquis pour 85.680 €.

Des livres de Hans Bellmer, Tristan Tzara, Filippo Tommaso Marinetti, Henri Michaux ou encore Jean Scutenaire se trouvaient également au catalogue. La bibliothèque inclut aussi Le Dictionnaire abrégé du surréalisme, seul manuscrit autographe connu écrit à quatre mains par André Breton et Paul Eluard en 1938.

À gauche : Tristan Tzara et Hans Arp : Cinéma calendrier du coeur abstrait, Maisons. Paris, Au sans pareil, 1920. Christie's. (Cédé pour 13.860 €) / À droite : Guillaume Apollinaire, Les mamelles de Tirésias, Paris, Sic, 1918. Christie's. (Vendu 37.800 €).

Plus globalement, Christie’s détient le record d’enchère en France en 2022, avec la vente de La Femme qui marche d’Alberto Giacometti, adjugée 27,2 millions €, talonné par l’acquisition d’un dessin de Michel-Ange pour 23,2 millions €. Au niveau des ventes de collection, celle de Hubert de Givenchy est partie pour 118,1 millions €, celle de Jacqueline Matisse-Monnier pour 40,5 millions €. Le nombre de lots vendus au-delà de 1 million € est passé de 55 à 80 entre 2021 et 2022, quand le chiffre des ventes ont progressé de 20 %. 59 % des lots ont été adjugés en ligne.

Du côté d’Aguttes, l’évolution est de +11,6 % par rapport à 2021, avec 152 pièces vendues à plus de 100.000 € en 2022, face à 90 en 2021 (+69 %). Parmi les lots remarquables de 2022, mis en évidence par la maison de vente, le lot 45, De Revolutionibus Orbium cœlestium (Des révolutions des sphères célestes), de l’astronome polonais du début du XVIe siècle Nicolas Copernic, vendu 606.576 € le 16 novembre dernier.

Autre pièce importante cédée ce même jour, le lot 34, un atlas nautique de 1648 d’Honoré Boyer, préempté par la Bibliothèque nationale de France (BnF) pour un montant de 266.500 €. Classé Trésor national, il sera installé au département cartes et plans de l’institution. L’atlas est composé de 9 cartes doubles dessinées à l’encre carbone, peintes à la gouache et rehaussées à la feuille d’or. Ce volume est l’unique témoignage de l’ouvrage d’un cartographe auparavant inconnu.

Ces deux pièces s’inscrivent dans les Collections Aristophil, dispersées depuis décembre 2017. 6900 lots catalogués et 286 mètres cubes de livres ont déjà trouvé preneur, pour un montant de près de 108,7 millions €. L’enchère la plus élevée est celle de la théorie de la relativité d’Albert Einstein et Michele Besso, partie pour 11,7 millions € en 2021.

Les plus grandes ventes de Christie's : ALBERTO GIACOMETTI, Femme qui marche [I] ; LUCIO FONTANA (1899-1968)n [Concetto spaziale] ; MICHEL-ANGE, Homme nu (d’après Masaccio), deux figures derrière lui ; RIVIÈRE KARAWARI, RÉGION DU MOYEN-SEPIK PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE, Statue Yipwon ; FRANÇOIS-XAVIER LALANNE, 'Gorille de sûreté II' ; CHANEL HAUTE COUTURE AUTOMNE-HIVER 1996, Manteau du soir entièrement brodé par Lesage, modèle "Coromandel" et jupe ; AUGUSTE RODIN, Penseur, Taille de la Porte dit "Moyen Modèle". Christie's.

Au total, la 55e et dernière grande vacation estampillée Les Collections Aristophil, du 16 novembre dernier, consacrée aux manuscrits anciens, livres enluminés ou livres d’heures, incunables et ouvrages rares, a vu 9 lots s’envoler à plus de 200.000 €, et 21 à plus de 100.000 €.

Le 17 novembre 2022, Guy Boyer, directeur de la rédaction de Connaissance des Arts, s’est séparé de plusieurs dessins, sculptures, peintures, afin de soutenir le projet de création d’une bibliothèque d’histoire de l’art dans l’hôtel Hubaud. Point de départ d’un centre culturel, qui prend place dans le quartier de Belsunce, à Marseille. 97 % des lots adjugés aux enchères chez Aguttes doivent permettre d’achever cette initiative.

Enfin, Aguttes revendique les premières enchères au monde dans un métavers en février dernier, où a notamment été adjugé un NFT de 15.000 € à un avatar. Un événement rendu, entre autres, possible, par l’entremise d’un partenariat avec LaCollection.io, Spatial.io et Samsung.

Crédits photo : Atlas nautique Manuscrit, Marseille, Honoré Boyer, 1648. Aguttes.

