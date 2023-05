Protéger les archives, un enjeu de sécurité nationale

Au Sénat américain, une initiative bipartisane entend renforcer la sécurité des documents classés au sein des archives nationales du pays. Cette proposition survient après plusieurs scandales relatifs à la conservation, par des responsables politiques, de textes, photographies et autres courriers normalement destinés aux National Archives, institution située à Washington DC.

Le cas Trump

En quelques mois, la collecte, la sécurisation et la conservation des documents d'intérêt public par les Archives nationales américaines se sont retrouvées sur le devant de la scène, après plusieurs fuites.

La plus importante reste sans aucun doute celle qui a suivi le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche. L'ex-président avait emporté avec lui des centaines d'éléments relevant des Archives nationales. L'institution en avait récupéré une partie auprès de ses équipes, mais a fini par saisir la Justice pour obtenir le reste.

En août 2022, des agents du FBI étaient contraints d'intervenir et de perquisitionner la résidence privée du milliardaire, saisissant près de 11.000 documents.

Donald Trump est depuis au cœur d'une enquête, après une plainte du ministère de la Justice, qui l'accuse d'avoir illégalement conservé des éléments, dont certains classés secret défense, mais aussi d'avoir fait obstruction à leur récupération par les services de l'État.

Ce mercredi 10 mai, sur CNN, l'ex-président est revenu sur l'affaire : « J'ai pris des documents. J'en ai le droit », a-t-il asséné, au grand dam des spécialistes, rapporte le New York Times. Selon le Presidential Records Act de 1978, le gouvernement fédéral reste propriétaire des documents liés à un mandat présidentiel, et non les présidents eux-mêmes.

Aggravant quelque peu son cas, Trump a poursuivi : « Quand nous avons quitté Washington, nous avions ces caisses alignées sur le trottoir, devant tout le monde. Les gens prenaient des photos. Tout le monde savait que nous prenions ces caisses. » De quoi faire s'arracher les cheveux des archivistes, inquiets tant pour la conservation que pour la confidentialité des documents...

Biden et les autres

L'ex-président Donald Trump n'est pas le seul à avoir maltraité les règles archivistiques. Joe Biden a lui aussi été pointé du doigt pour avoir conservé des documents relatifs à ses années d'exercice en tant que vice-président de Barack Obama, entre 2009 et 2017. Ils ont été retrouvés dans des locaux du think tank Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, fondé par Biden et abrité par l'université de Pennsylvanie, en novembre 2022.

Les avocats de l'actuel président s'étaient alors lancés dans une chasse aux archives emportées et, en janvier 2023, indiquaient la restitution d'éléments découverts au sein de la résidence privée de Joe Biden, à Wilmington, dans l'État du Delaware...

Quelques jours plus tard, l'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, confessait aussi sa faute : des documents classés confidentiels se trouvaient à son domicile.

Stopper l'hémorragie

L'initiative sénatoriale vise donc à corriger le tir, après ces multiples failles du processus de sécurisation des archives. Selon le projet de loi, toute requête présidentielle pour qualifier de « documents personnels » des éléments déclencherait un examen par un archiviste, pour valider l'ensemble, selon l'Associated Press.

Les agences gouvernementales chargées de la gestion des archives du pays bénéficieraient de dotations plus importantes, afin d'assurer ces missions de contrôle correctement. « Nous faisons face à une masse d'informations classées et nous n'allouons pas assez de ressources pour la gestion de ces documents, pour déterminer ce qui est classé secret défense et ce qui ne l'est pas », a souligné Ezra Cohen, qui fut sous-secrétaire du ministère de la Défense, chargé des renseignements et de la sécurité.

Cohen faisait partie du comité pour la déclassification, qui conseille la Maison-Blanche sur les questions relatives aux archives, et affirme que le manque de temps et de moyens limite les possibilités de cet organe.

Parallèlement au renforcement des contrôles, les sénateurs espèrent aussi accélérer et multiplier les procédures de déclassification, pour améliorer la transparence de l'État et, paradoxalement, faciliter le maintien du secret défense. « Il est beaucoup plus simple de protéger d'importants secrets lorsque l'on ne considère pas que tout doit rester secret », a expliqué le sénateur Ron Wyden.

Photographie : les Archives nationales, Washington, DC (illustration, Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0)