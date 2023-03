Peter et Wendy : le grand retour au Pays imaginaire

Disponible exclusivement en streaming sur le service Disney+ Peter Pan & Wendy raconte l’histoire de Wendy Darling, une jeune fille inquiète de laisser derrière elle la maison de son enfance, qui rencontre Peter Pan, un garçon qui refuse de grandir.

Avec ses frères et une petite fée, la fée Clochette, elle voyage avec Peter dans le monde magique du Pays Imaginaire. Au détour de ses aventures, elle va rencontrer un capitaine pirate maléfique, le capitaine Crochet, et vivre des aventures aussi palpitantes que périlleuses, bien loin de sa famille et de son foyer.

Avec Jude Law, Alexander Molony, Ever Anderson ou encore Yara Shahidi et Alyssa Wapanatâhk, ce film rend hommage au dessin animé originel. David Lowery, réalisateur et co-scénariste, ajoute : « Nous nous sommes efforcés de créer une intrigue empreinte de sincérité et d’empathie, et synonyme d’aventure. »