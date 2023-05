Le manuscrit qui survécut à l'Inquisition, l'Holocauste et au siège de Sarajevo

Pour comprendre les langages et les symboles de la « magie » occidentale, il faut avoir fait son catéchisme ou posséder une bonne connaissance des écrits bibliques et chrétiens. Le livre de la Bible sur lequel se sont le plus appuyés la plupart de ces auteurs, entre vision et science de la subjectivité, est celui de l’Apocalypse. Parmi ses textes étranges et souvent hermétiques, l’un des plus célèbres est le Clavis Inferni (La Clé de l’Enfer). Rempli d’invocations, de sceaux cryptiques et de peintures d’êtres surnaturels, il demeure toujours aussi fascinant.