Avec Bookwire, les éditions Charleston se lancent dans le livre audio

Ce nouveau label fait aussi écho à l’un des piliers du développement du groupe Leduc, dont Charleston est la marque de littérature : « Depuis toujours, nous poursuivons le même objectif : rendre accessibles nos livres à toujours plus de lecteurs. Nous avons ainsi été parmi les premiers à proposer la majorité de nos publications en version numérique, et nous pensons que notre rôle d’éditeur est de continuer à investir et innover pour que nos auteurs et leurs lecteurs se rencontrent », indiquent Karine Bailly de Robien et Pierre-Benoit de Veron, directeurs associés du groupe Leduc.

Pour cette nouvelle étape de leur diversification, les éditions Leduc ont choisi de faire appel au bureau parisien de Bookwire, qui aura pour mission de produire en 2023 les versions audio d'une dizaine de romans Charleston - à paraître ou du fonds –, des contenus que Bookwire diffusera ensuite vers toutes les plateformes d’écoute de livres audio dès 2023.

« Nous nous réjouissons d’accompagner Leduc dans cette nouvelle étape de son développement. Nous allons mettre à leur service l’ensemble de nos savoir-faire, de la production à la diffusion en passant par la distribution, notre cœur de métier. Nous poursuivons les mêmes objectifs, produire des livres audio de grande qualité et permettre aux lecteurs de découvrir en audio le formidable catalogue de Charleston », souligne pour sa part Bookwire.

Crédits photo : Cambridge University Press - London Book Fair 2019 (CC BY SA 2.0.)

