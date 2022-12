Prix littéraires 2022 : quel impact sur les ventes de livres ?

En partenariat avec Edistat, ActuaLitté propose, chaque mois, l'émission Onde et chiffres, qui décrypte l'économie du livre. Avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les lecteurs se montrent plus curieux et cherchent à mieux connaître le pays et les principes de la politique de Vladimir Poutine. Dès la deuxième semaine de guerre, les ventes de livres sur ce sujet ont commencé à refléter ce besoin de comprendre, et la demande d’ouvrages en lien avec l’actualité s’est accrue.