Féminisme(s) : en librairie, ces livres qui séduisent

Quand le mouvement #MeToo fut découvert par le grand public en 2017, les ouvrages féministes avaient déjà une belle présence. Rappelons-nous par exemple de Beauté fatale de Mona Chollet, paru chez La Découverte en 2015, ou du Dictionnaire des féministes, publié chez PUF en 2017 – près de 3500 exemplaires. Mais ces dernières années, le féminisme — ou même les féminismes — touche plusieurs types de public. Et par conséquent, en réponse à cette demande, l’offre est élargie et ce thème gagne en visibilité.

Ces « féminismes » se déclinent en courants, cultures, et auteurs, de même que s’y notent des différences dans l’analyse, l’engagement, le ton, et surtout les points de vue. C’est le caractère incontournable de ce thème qui monte en importance dans le débat sociétal. Et qui se reflète en librairie.

Depuis 2018, au moins un best-seller sur ce sujet figure dans le Top des ventes de la catégorie « essais et documents ». Ainsi, Mona Chollet publiait chez les éditions Zone, Sorcières ; la puissance invaincue des femmes — qui se maintient dans le Top des ventes nationales, tous genre et formats confondus.

En 2019, Le Chemin des femmes de Michelle Perrot paraît dans la collection Bouquins : 1142 pages, tout de même, mais qui s’écoulent en deux mois à plus de 9000 exemplaires. Durant 2 semaines, il restera dans le Top ventes essais et documents – et désormais, affiche plus de 16.500 ventes. Mais c’est à partir de 2020 que la diversité des ouvrages sur les thèmes liés au féminisme se remarque plus particulièrement. Et corollaire, les meilleures ventes reflètent cet intérêt.

2020, l'odyssée féministe

Ainsi, La voyageuse de nuit de Laure Adler qui tente dans son ouvrage de faire éprouver la notion de la vieillesse tout en se référant à Simone de Beauvoir et son propre ouvrage sur le sujet. Sorti chez Grasset, il s’installe durant 19 semaines dans les meilleures ventes « nationales » — tous genres et formats confondus —, et 23 semaines dans le Top ventes du segment « essais et documents ». Désormais, il compte 137.350, sans le numérique. Avec l'audio book.

Pareil pour, Femmes puissantes, de Léa Salamé (Les Arènes) : 21 semaines dans le Top ventes nationales et 32 semaines dans celui essais et documents. Résultats : 158 .885 exemplaires. Et ainsi de suite

Dans un autre registre, Edistat a noté deux exemples représentatifs : Moi les hommes, je les déteste de Pauline Harmange, paru chez Seuil, et Le Génie lesbien, d’Alice Coffin, chez Grasset : tous deux ont figuré 6 semaines dans les choix des lecteurs.

Sans oublier deux titres, dont l’approche diffère totalement : Nous sommes tous des féministes de l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, paru chez Folio 2 € et l’Histoire féminine de la France ; de la Révolution à la loi Veil, de l’historienne française Yannick Ripa paru chez Belin. Là encore, 2 semaines de reconnaissance dans le segment essais et documents.

En 2021, nous retrouvons Mona Chollet dans les meilleures, avec son nouvel ouvrage Réinventer l’amour. Publié chez Zone, il reste toujours présent dans le Top ventes du segment essais et documents.

Mais ce n’est pas tout : Les Grandes oubliées de Titiou Lecoq, paru chez L’Iconoclaste reste dans le Top ventes pendant 23 semaines. Quant à l’ouvrage de Denis Mukwege, le médecin congolais et prix Nobel de la paix 2018, La Force des femmes, publié aux éditions Gallimard, il bénéficiera de 5 semaines dans ce classement.

Autre sortie notable, la nouvelle collection Féministe chez Points et le succès de son premier titre Sororité. Cet ouvrage collectif sous la direction de Chloé Delaume, restera pendant 3 semaines dans le Top ventes « essais et documents ».

Les premières tendances 2022

Paru en janvier aux éditions Seuil, Où en sont-elles ? Une esquisse de l’histoire des femmes, d’Emmanuel Todd, reste dans le Top ventes essais et documents pendant 3 semaines.

Nous avons aussi remarqué la parution très récente de l’ouvrage d’Anne-Cécile Mailfert, Ecoutez-nous bien ! le manifeste de la fondation des femmes publié par les éditions Les petits matins.

Et à quelques jours de l’élection présidentielle, que proposer ? Eh bien, tournons-nous vers les lycéens qui devront étudier la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, d’Olympe de Gouges, au programme du bac de Français 2022.

À cette occasion, les éditeurs de classique et de scolaire ont sorti de nouvelles éditions commentées de ce titre. La nouvelle version éditée par Belin et Gallimard dans la collection Classico Lycée s’est par exemple vendue à plus de 50 000 exemplaires depuis sa parution en mai 2021.

crédits photo : Miguel Bruna/Unsplash