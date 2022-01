Classement des 200 éditeurs français de l'année 2021 

Qui sont les éditeurs qui vendent le plus de livres et remplissent nos bibliothèques ? Il faut tout d’abord un peu de méthodologie et comprendre ce que l’on entend par éditeur : pour Edistat, il s’agit de l’entité, ou la marque éditoriale, telle que désignée par son distributeur par ailleurs. En somme, la maison, à proprement parler, indépendamment du groupe éditorial.

Assez logiquement, donc, le classement des meilleures ventes varie suivant deux critères : la valeur et le volume. Pour produire son estimation des ventes, notre partenaire s’appuie sur les sorties de caisse, valorisées suivant le prix de vente pour le client. De la sorte, vendre beaucoup d’exemplaires peut conduire dans le top 200 des éditeurs les plus bankables… suivant le prix de vente de ses ouvrages.

Sur 2021, les plus grands vendeurs de l’année sont sans conteste les éditeurs de poche et de manga, avec Le Livre de poche, Pocket, Glénat, Folio et Kana. Mais si l’on observe le prix moyen des titres, tout est bouleversé. Ainsi, avec un peu moins de 18 € en moyenne pour un livre, les ventes en valeur d’Albin Michel dépassent celles de Pocket qui affiche un prix moyen de moins de 8 €.

Conclusion : le classement des titres les plus vendus n’a pas toujours de lien avec celui des éditeurs.

Si Les impatientes d’Amadou Amal Djaili — publié par la maison d’édition indépendante Emmanuelle Collas — se retrouve dans le top 200 des meilleures ventes de l’année 2021, son éditrice ne rentre pas pour autant dans le top 200 des meilleurs chiffres d’affaires de l’année.

À l’inverse, les éditions Picquier, fondées en 1986 et spécialisées dans la publication de la littérature d’Asie, s’installent bien dans le paysage éditorial. Distribuées par Harmonia Mundi, elles n’ont aucun titre dans le Top 200 de l’année, mais figurent au 147e rang du classement des meilleures ventes en exemplaires et au 161e rang au niveau du chiffre d’affaires généré.

Mais ce qui demeure, c’est que le paysage éditorial français se révèle riche, varié, et parfois surprenant. Ainsi, le 200e éditeur du classement est un éditeur autodistribué comme Aedis. Ce dernier ferme la marche du palmarès en chiffre d’affaires, avec un peu plus d’un million d’euros. Créées en 1988, les éditions publient des ouvrages éducatifs majoritairement diffusés dans les enseignes de grande distribution.

Si les 20 premières places sont prises par des éditeurs appartenant à de grands groupes, de plus petites maisons trouvent aussi leur place dans notre classement des 200 éditeurs de l’année 2021.

crédits photo : AhmadArdity CC 0