Manuscrits, partitions : la BnF veut les archives d'Offenbach

Les manuscrits musicaux autographes qu’il contient couvrent l’ensemble de la période d’activité d’Offenbach, depuis ses premières pièces pour orchestre (1833) et pour violoncelle (1835), jusqu’aux Contes d’Hoffmann (1880), chef-d’œuvre ultime de ce grand compositeur, le plus joué du XIXe siècle, et dont la popularité, près de 140 ans après sa mort, ne se dément pas.

La BnF lance une souscription à partir du 22 août et jusqu’au 31 décembre 2022 pour que cet ensemble exceptionnel puisse rejoindre son département de la Musique et ainsi constituer la collection la plus importante au monde sur Offenbach.

Les Contes d’Hoffmann dans leur intégralité

Il est composé en majorité de partitions manuscrites — dont les partitions d’orchestre de sept opéras-bouffes du compositeur parmi lesquelles des pièces phares comme Barkouf (1860), La Grande-duchesse de Gérolstein (1867), La Princesse de Trébizonde (1869) et Les Contes d’Hoffmann (1880). Outre ces œuvres pour la scène, il contient des œuvres vocales et instrumentales, certainement la partie de l’œuvre d’Offenbach aujourd’hui la moins connue. Il offre ainsi un échantillon représentatif de tous les genres musicaux auxquels s’est essayé le compositeur.

Il présente aussi différents états d’élaboration des œuvres (esquisses, brouillons, manuscrits de travail, manuscrits définitifs…), qui permettent de comprendre le processus créatif d’Offenbach. S’y ajoute un bel ensemble de livrets manuscrits pour la plupart annotés, des correspondances, des documents iconographiques ainsi que des documents d’archives relatifs principalement à la gestion de théâtres par Offenbach.

Les trois premiers actes des Contes d’Hoffmann se trouvent dans ce fonds, ce qui représente une découverte majeure. Leur acquisition compléterait l’acte IV déjà conservé à la BnF, permettant ainsi la réunion de l’ensemble des partitions.

Plusieurs versions de ce chef-d’œuvre d’Offenbach sont également conservées, dont un ensemble remarquable de parties séparées vocales (rôles et chœurs) annotées par Offenbach lui-même. Le département de la Musique de la BnF deviendrait ainsi le gardien de cette œuvre capitale d’Offenbach.

Des documents personnels inédits

Ce fonds est également d’une grande richesse par la découverte de documents personnels inédits. On y trouve sa baguette, son piano droit Pleyel, des portraits peints et photographiques, des archives administratives et comptables de la gestion du théâtre de la Gaîté et des Bouffes–Parisiens, berceau de l’opérette à qui Offenbach aura donné ses lettres de noblesse, ou encore une importante correspondance personnelle.

Cet ensemble s’avère primordial à la fois pour enrichir la connaissance de ce compositeur qui a marqué l’essor de la scène musicale et lyrique du Second Empire à Paris et donner un nouvel éclairage sur des années cruciales pour le théâtre lyrique au XIXe siècle et les conditions sociales et économiques de son développement.

Jacques Offenbach est le plus français des compositeurs allemands et la majeure partie des sources conservées en France le concernant est détenue par la BnF : ce fonds compléterait les collections déjà présentes au sein du département de la Musique, composées de manuscrits autographes complets (Le Roi Carotte, concerto militaire pour violoncelle et orchestre) ou jusqu'alors partiels (Les Contes d’Hoffmann), d’un fonds de 300 lettres autographes du compositeur et d’une iconographie (maquettes de décors et de costumes, photographies...).

Crédits visuel : Musée Carnavalet (domaine public)