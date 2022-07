L'été où tout a fondu : la noirceur des âmes

Autopsy Bliss — procureur qui a passé sa vie à juger le plus équitablement possible les hommes — a l’idée saugrenue d’inviter le diable à venir dans sa petite ville. Il veut voir par lui même ! Il lance donc une invitation dans le journal local.

Le lendemain, Fielding, son jeune fils, rencontre quelqu’un en allant faire les courses : « il était si noir et si petit dans sa salopette, c’était comme si je le voyais par le mauvais bout d’un télescope ». Ils discutent un peu et Fielding ramène le jeune garçon chez lui. Il prétend être le diable et, après tout, c’est bien son père qui a lancé l’invitation...

Les garçons deviennent très vite amis et font les 400 coups, mais tout commence à dérailler dans la ville. Ou peut-être est-ce devenu visible seulement à ce moment-là ?

À commencer par la température qui ne cesse de grimper, sans discontinuer. Les habitants se plaignent, accusent Sal, le jeune garçon, de tous leurs maux. Le grand frère de Fielding subit du harcèlement, des groupes se forment, des exorcismes, des prières, du racisme, de l’homophobie, des accidents mortels. Et toujours, cette maudite chaleur. Et toujours, Sal qui répond sérieusement, trop sérieusement, aux questions qu’on lui pose.

La chienne de Fielding est empoisonnée, Sal découvre des vérités cachées. La famille de Fielding essaye de faire face à toutes les horreurs qui adviennent. Jusqu’à l’irrémédiable, l’irréparable.

Fielding, vieil homme malheureux et solitaire, nous raconte ce qui s’est passé cet été de 1984, Sal n’était qu’un jeune garçon trop innocent et intelligent, son frère, qui voulait toujours être parfait et à qui il n’a pas su, pas pu dire son amour.

Comment parler quand on a 13 ans et qu’on pense avoir la vie devant soi ? Comment protéger les siens quand on est un enfant ? Comment faire face quand on est adulte et que l’on perd son enfant ? Questions difficiles et bouleversantes qui nous font réfléchir longtemps après avoir fini le livre.