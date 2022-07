Devenez juré du Booker Prize 2022 avec votre club de lecture

Le jury de cette année, présidé par l’historien Neil MacGregor, sélectionnera les six clubs de lecture finalistes. Un représentant de chaque club sera invité à la soirée de présélection du Booker Prize 2022 à la Serpentine Gallery de Londres le 6 septembre prochain. Ils pourront assister en direct à l’annonce de la short list et recevoir une copie de l’ouvrage qui leur sera alloué, un exemplaire pour chacun de leur membre, bien entendu.

Par la suite le jury étudiera les différents commentaires et critiques des membres des clubs, partagés sur leurs réseaux sociaux. Ceux qui fourniront le contenu le plus original et le plus engageant seront invités à la cérémonie et au dîner du Booker Prize 2022 qui se déroule au Roundhouse de Londres le 17 octobre. Cela pour permettre aux lecteurs du monde entier de suivre le processus de jugement, mais aussi de prendre connaissance des différents livres.

« Afin de protéger la santé mentale des auteurs présélectionnés, il est indispensable que les délibérations des juges du Booker Prize restent confidentielles. Mais nous avons toujours voulu trouver un moyen de partager la vivacité et l’excitation des réunions d’arbitrage avec le grand public. Maintenant, avec le Booker Prize Book Club challenge, les lecteurs passionnés de tout le pays participent en partie à ce défi. Bien qu’ils ne comparent pas un livre aux autres, ils en liront chacun un avec attention — ce que les juges font aussi, » explique Gaby Wood, directrice de la Booker Prize Foundation, au Bookseller.

Le Défi des clubs de lecture du Booker Prize a été lancé en partenariat avec la Reading Agency. Les clubs souhaitant tenter leur chance ont jusqu’au 12 août pour déposer leurs candidatures. Les juges choisiront les groupes de lecteurs les plus intéressants, les plus passionnés et les plus diversifiés possible. Mais ils prêteront également attention à l’activité de ces derniers sur les réseaux sociaux.

Karen Napier, PDG de Reading Agency, a ajouté : « Nous sommes fiers de soutenir les Booker Prizes depuis des années et nous sommes ravis de poursuivre dans cette voie avec le Booker Prize Book Club challenge. L’opportunité pour les clubs de lecture de s’immerger dans l’excitation du Booker Prize et la joie de lire les titres présélectionnés défend nos valeurs en tant qu’association caritative. Nous espérons que des groupes à travers le Royaume-Uni voudront s’impliquer et que peut-être de nouveaux groupes se formeront pour profiter de cette expérience ensemble. »

Prochaine étape : une collaboration entre l'Académie Goncourt et les clubs de lecture en France ?

Crédits Photo : Illustration, Mikołaj/Unsplash