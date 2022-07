Un manuscrit relate 130 années de sévices et d'inquisition au Portugal 

Selon les historiens, on recense deux douzaines de mini-livres produits par la jeune Charlotte Brontë, durant son jeune âge, encore dans les mains de collectionneurs privés. James Cummins et Maggs Bros, libraires spécialisés dans les ouvrages anciens, en ont exhumé un, proposé aux enchères ce 25 avril, lors de la New York International Antiquarian Book Fair.