Record d'enchères pour The Dark Knight Returns, signé Frank Miller

Vers l’âge de 13 ans, la jeune Charlotte Brontë se lance dans la rédaction d’un ouvrage : A Book of Ryhmes by Charlotte Brontë, Sold by Nobody, and Printed by Herself. Un moment d’extrême fierté, où l’auteure de Jane Eyre propose dix poèmes composés avec une abondante série de références. Daté de décembre 1829, le manuscrit sera mis en vente prochainement : estimation, 1,25 millions $.