ActuaLitteAime : un mille-feuille de lecture au muguet

D’ailleurs, ne plaisantez pas, le 8 mai, même punition : férié un dimanche. Le monde ne tourne donc pas assez mal pour que l’on nous inflige de pareils caprices calendaires ? Ô rage, ô désespoir, ô calendrier tout pourri… Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, nos journalistes et chroniqueurs se sont mobilisés, et toute la semaine, ont proposé leurs lectures du moment.

Éparpillées sur leurs comptes et réseaux, les voici toutes, ici regroupées et joliment organisées. Et faut reconnaître que si ce 1er n’était pas un maudit dimanche, on aurait plus de plaisir encore à partager nos coups de cœur du moment !

Le Pré aux moutons, Tofépi

Tokyo Ghoul, Sui Ishida (trad. Akiko Indei, Pierre Fernande)

Les yeux d'Elsa, Louis Aragon

Killoffer en chair et en fer, de Patrice Killoffer

5 Seconds Before the Witch Falls in Love, de Zeniko Sumiya

Collection Le roman d’un chef d’œuvre

Le dixième vaisseau, de Pierre Bordage

Excellentes découvertes !