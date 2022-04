ActuaLittéAime : tout en finesse, le mille-feuille de livres

L’éditeur japonais Shueisha, connu entre autres pour son magazine de prépublication Shōnen Jump et les séries Naruto (Masashi Kishimoto), Dragon Ball (Akira Toriyama) ou One Piece (Eiichirō Oda), crée Shueisha Games et étend par la même son secteur d’activité aux jeux vidéo. Le géant nippon ouvre aujourd'hui son catalogue avec quatre titres : ONI, Ukiyo, The Tower of Children et Captain Velvet Meteor, qui sont encore en développement.