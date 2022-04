Un minuscule manuscrit signé Charlotte Brontë, âgée de 13 ans

La dernière vente aux enchères s’est déroulée en 1916, à New York : depuis, le minuscule ouvrage était précieusement conservé chez un collectionneur privé autant que discret. Cousues à la main, dans une couverture originale réalisée avec un papier brun, ces 15 pages racontent un « monde imaginaire et sophistiqué », note les libraires. Charlotte y évoque ses frères et sœurs, dans des histoires très riches. « Ils ont écrit des aventures, des drames, des vers, dans ce livre minuscule, à l’écriture tout aussi minuscule, mais le tout destiné à créer l’illusion d’un ouvrage imprimé », note la maison de vente.

James Cummins et Maggs Bros sont les librairies qui proposeront le document lors de la New York International Antiquarian Book Fair, ce 21 avril. « Alors que le manuscrit fut rendu public en 1916, nous savourons tous le récit de cette survie inattendue », assure Henry Wessells, associé chez James Cummins Bookseller.

Coût de la transaction, à l’époque : 520 $…

Pas terrible, mais c'est de moi !

« Belle petite chose », ce manuscrit aura fait l’objet de toutes les attentions dans sa fabrication. « Ce qui suit sont des tentatives de rimes d’une nature pauvre, il faut le reconnaître, mais ce sont néanmoins mes meilleures », écrit Charlotte en guise d’introduction.

« Imaginez un instant les enfants Brontë se racontant des histoires, et les écrivant entre eux : ils sont scolarisés à domicile, dans un village reculé et s’évadent, brièvement, en écrivant des livres qui ont été lus par des millions de personnes depuis. Et voici qu’ils laissent des choses faites de leurs mains, comme ce manuscrit », s’emballe Wessells.

Dans les témoignages de la famille, on retrouve d’ailleurs l’existence de ces petits textes, originellement imaginés pour divertir… les petits soldats de plomb. Mais ils attestent déjà de toute la créativité que l’on découvrira dans les romans à venir.

Née en 1816, la romancière et poétesse Charlotte Brontë est l’une des trois sœurs anglaises — Emily et Anne — qui ont tout bonnement bouleversé le panthéon littéraire britannique… Comme nombre de femmes, à leur époque, elles publièrent leurs premiers textes sous pseudonyme, mais Charlotte révéla leur identité, après le décès de ses sœurs.

En 2011, un autre exemplaire de ces manuscrits lilliputiens s’était vendu, toujours aux enchères, pour 1,07 million $. La vente s'était déroulée chez Sotheby's (crédit photo).

Fin 2018, la Brontë Society en avait acquis un autre petit livre écrit par Charlotte, quand elle avait 14 ans. « Le fait que ce manuscrit, unique, soit de retour à Haworth est un événement majeur des 30 dernières années qui furent les miennes au musée » déclarait Ann Dinsdale, conservatrice en chef du musée.

« Charlotte a rédigé ce manuscrit minuscule pour les petits soldats qu’elle, ses sœurs et son frère avaient inventés. Alors que nous nous trouvons dans cette même pièce dans laquelle ils jouaient, il semble particulièrement approprié que le manuscrit soit de retour en ces lieux et nous aimerions remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu son acquisition possible. »