Petiote : un polar explosif et loufoque

Proposition audacieuse et réussie : celle de mener de front une biographie double autour des compositeurs et pianistes Frédéric Chopin et Franz Liszt. Si leur naissance, 1810 pour le premier, 1811 pour le second, et leur succès précoce et presque parallèle appellent au rapprochement, c’est aussi pour caractériser ce qui les singularise qu’une telle partition à quatre mains est particulièrement éclairante.