Cultiver l'empathie avec Le garçon en fleurs de Jarvis

Entre la jalousie et la moquerie, il n'y a qu'un pas. Un matin le bouquet perd ses pétales et notre garçon se sent dévisagé. Seules les tiges et les rameaux ornent son visage. Devant le regard moqueur des autres enfants, le garçon en fleurs ressent subitement de la honte et de la peine.

La moquerie est facile mais l'empathie est laborieuse. Néanmoins, un de ses camarades décide de venir en aide au jeune garçon et lui confectionne une collection de pétales, de toutes les couleurs. Un à un, il lui colle sur ses branches esseulées.

L'illusion est parfaite, le garçon en fleurs reprend alors fière allure. Ce geste simple est une ode à la tolérance. L'empathie se cultive et s'apprend. Quant à cet album, il va être parmi mes préférés ! Je vous le recommande vivement !

Patricia – libraire jeunesse Decitre Confluence