Des fois et des retours : le joyeux anniversaire de Beckett à James Joyce

Le docteur Mark Nixon, chercheur en littérature anglaise à l’université de Reading et codirecteur de la Fondation internationale Beckett explique « L’inhabituel télégramme d’anniversaire de Beckett à Joyce en dit long sur eux en tant qu’amis. Court et doux, le langage ludique fait allusion à un sens de l’humour partagé et montre le respect que Beckett avait pour l’écrivain qui a grandement influencé son propre style d’écriture ».

Le télégramme indique : « Des tas de fois et d’heureux retours. Beckett ». Offert par Stephen James Joyce, le petit fils de James Joyce et Solange, sa femme, la donation de cette collection marque ainsi le centenaire de la publication du texte intégral d’Ulysse à Paris ainsi que le 140e anniversaire de la naissance de Joyce.

La collection comprend également plus de 900 lettres pour a plupart jamais publié, écrites par et adressées à Joyce. Parmi les expéditeurs on retrouve Beckett, HG Wells et plus d’une centaine de la part d’Harriet Shaw Weaver.

Et à Nixon de poursuivre pour le Guardian : « la nouvelle collection met en valeur la relation que nous connaissions déjà entre Beckett et Joyce, leur correspondance personnelle apportant un éclairage nouveau sur leur proximité. De tels joyaux parmi la collection se révéleront inestimables pour ceux qui étudient les deux écrivains. » L’université de Reading abrite d’ores et déjà la collection Samuel Beckett.

Edward Beckett, neveu de l’auteur d’En attendant Godot, s’est félicité en disant que c’était « merveilleux d’avoir les archives Beckett et Joyce ensemble sous le même toit. »

On y retrouve également une copie du poème Ecce Puer, écrit à la main par Joyce, pour marquer la naissance de Stephen. Mais aussi un cadeau de Noël de la part de Joyce à sa femme, pour qui il avait copié à la main son recueil de 36 poèmes, intitulé Musique de Chambre.

L’Université de Reading entend rendre cette archive disponible pour les universitaires. Robert Van de Noort, vice-chancelier de l’institution, d’expliquer : « James Joyce était un écrivain qui a transformé nos idées à propos du monde, sur la créativité et sur l’humanité. Ses lettres, manuscrits et artefacts sont à juste titre précieux, mais nous prenons cette collection non seulement pour la protéger, mais pour la partager. »

crédit : Phil Guest (CC BY-NC-ND 2.0)