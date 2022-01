ActuaLitteAime : le mille-feuille de la rédaction, toujours plus gourmand

#Moliere400 - Le mois de janvier 2022 célèbrera les 400 ans de la naissance de Molière. Auteur français majeur et indiscutablement un des plus joués dans le monde, Molière reste, encore aujourd’hui, assez mal connu du grand public. Dans ce documentaire, Joëlle Sévilla, comédienne et metteur en scène, et des intervenants passionnés de théâtre et d’histoire, proposent un autre regard sur Molière, à la fois populaire et subversif, et sur sa présence à Lyon.