4200 euros pour un livre de 8 grammes et quelques millimètres

Estimé entre 1000 et 1500 €, The lord’s prayer [La prière du seigneur] mesure 5 millimètres sur 5, pour un poids d’environ 8 grammes, a été remporté par un acheteur anonyme pour la modique somme de 3500 € — triplant donc son estimation. À celle-ci s’ajoutent les frais supplémentaires et l’heureux triomphant a déboursé 4200 € pour ce petit livre.

Le commissaire-priseur, Henri Godts, a affirmé : « Ce texte imprimé est si minuscule qu’il est impossible de le lire à l’œil nu, sa lecture nécessite une loupe. » Il avait aussi expliqué que « cette copie [appartenait] à une collection d’une dizaine d’années et qu’elle a été conservée dans une boîte à bijoux comme s’il s’agissait d’une pierre précieuse ». Il assurait aussi qu’il était possible de le transformer en médaillon pour le porter autour de son cou, comme s’il s’agissait d’une relique.

Ce livre miniature a été vendu avec ses plaques d’impression métalliques, plus grandes que le livre. Il appartenait à une collection d'une centaine d'exemplaires, imprimé et publié en 1952 par le Gutenberg Museum, qui l’avait finalement vendu pour financer sa reconstruction après la Seconde Guerre mondiale.

« Ce livre minuscule est le résultat d’un extraordinaire tour de force typographique du Musée Gutenberg en Allemagne. Le plus petit livre du monde est le couronnement de toute une collection de livres minuscules. Nous sommes donc très heureux qu’il ait été estimé à sa juste valeur », conclut Henri Godts. Selon cet expert, l’intérêt médiatique autour de ce recueil de prières a participé à susciter son intérêt durant la vente.

Durant celle-ci, plusieurs œuvres d’une grande valeur ont été présentées. Par exemple, une édition de la Chronique de Nuremberg, datant de plus de 500 ans, a trouvé un acheteur pour 38.000 €. De même, un Atlas du monde de Nicolas Visscher, estimé entre 6000 et 8000 €, a été vendu à 20.000 €.

Crédit : Schedel, Hartmann / Liber chronicarum. / Estimation : 30.000 - 40.000 €

Parmi les œuvres présentées précédemment, une édition originale des Calligrammes d’Apollinaire, estimée entre 1000 et 1500 €, a été remportée pour 750 €. Étonnamment, Portrait of Roberto Bellarmino, d’Allyé Nicolas, estimé entre 12.000 et 15.000 €, ne figure pas sur les résultats de vente de cette enchère. Au total, cette dernière a rapporté 1,25 million d’euros.

Crédit : Twitter de Arenberg Auctions