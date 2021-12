Enchères : un marteau bruxellois risque d'écraser ce livre minuscule

Pas plus grand qu’une mine de crayon, ce minuscule recueil de prières mesure 5 millimètres sur 5, pour un poids d'environ 8 grammes. Illisible à l’œil nu, seule une loupe peut en percer les mystères. Ce livre a été réalisé par le Gutemberg Museum, et est estimé entre 1000 et 1500 €.

Cet ouvrage est relié par une basane noire, qui porte en son centre une croix brodée de fils d’or. Il est protégé par une boîte de cuir rouge, contenant aussi trois types originaux utilisés pour l’imprimer. Cette oraison dominicale polyglotte comprend 7 langues (hollandais, allemand, anglais, français, allemand, espagnol et suédois). Malgré sa petitesse, les pages contiennent des phrases entières, écrites en trois typographies différentes. Les bénéfices de sa vente ont permis de financer, à l'époque, la reconstruction du Musée Gutenberg.

[Minuscula] / The Lord's Prayer / Estimation : 1000-1500 €

Un catalogue diversifié

Ces enchères se dérouleront du vendredi 17 au samedi 18 décembre, et réuniront plusieurs pièces exceptionnelles. Parmi celles-ci, une édition datant de plus de 500 ans de La Chronique de Nuremberg, rédigée par Hartmann Schedel (1493), qui retrace l'histoire de plusieurs villes européennes. Sa valeur est estimée entre 30.000 et 40.000 €. Sera aussi présentée une œuvre du peintre bruxellois Antoon Sallaert représentant José de Anchieta, prêtre jésuite espagnol, estimée entre 12.000 et 18.000 €.

Ce livre d’une grande rareté côtoiera d’autres pièces majeures, dont plusieurs d’origine française. Parmi elles, de nombreuses éditions originales d’Apollinaire, de Claudel, de Baudelaire, de Beckett, de Gide ou encore d’Aragon.

APOLLINAIRE, Guillaume / Calligrammes. Poèmes de la paix et de la guerre (1913-1916). Ondes. Étendards. Case d'Armons. Lueurs des tirs. Obus couleur de lune. La tête étoilée. Avec un portrait de l'auteur par Pablo Picasso gravé sur bois par R. Jaudon. / Estimation : 1.000-1.500 €

Mais aussi de multiples tableaux d’horizons divers, dont celui du peintre flamand Antony Van Dyck, intitulé The Apostles Simon and Jude, ou celui du peintre Nicolas Allyé, Portrait of Roberto Bellarmino.

ALLYÉ, Nicolas / Portrait of Roberto Bellarmino / Estimation : 12.000-15.000 €

Une bibliothèque de schtroumpf

Sur le podium du « livre le plus petit du monde », beaucoup se bousculent pour atteindre la première place.

INSOLITE : Les contraires s'attirent : le plus petit livre au monde à La Havane

L’actuel record, certifié par le Guiness, est attribué au micro-livre russe Tenu Ted de Turnip Town. Cette reproduction d’un conte de 30 pages avait été écrite par Malcolm Douglas Chaplin, et publiée par son frère Robert. Le livre avait été réalisé au Laboratoire d’imagerie nano de l’Université Simon Fraser (Canada). Le livre est si petit qu’il peut tenir dans un cheveu humain et ne peut être lu qu’avec un microscope électronique. Ses mesures exactes sont de 70 micromètres sur 100 (0,07 x 0,10mm).

BIBLIOPHILIE : Un scientifique revendique la création du plus petit livre au monde

Fleurs de saisons, un livre illustré japonais, imprimé par Toppan Printing, est aussi un autre exemple sérieux. Chacune de ses 22 pages ne dépasse pas 0,75 mm de côté. L’imprimeur assure que « les caractères minuscules et les illustrations de fleurs sont parfaitement imprimés et visibles avec une loupe ». Cet ouvrage s’inscrit dans la continuité de la passion de l’imprimeur à créer des « micro-livres ». Dès 2000, il avait détenu la palme de champion du monde dans cette spécialité, grâce à un ouvrage de 0,95 mm de côté.

