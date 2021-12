L'Église sanctionne l'évêque marié à une autrice de livres érotico-sataniques

L’Espagne abasourdie apprenait la démission de Xavier Novell i Goma à la rentrée dernière : celui qui dénonçait les relations amoureuses quelques années plus tôt, prêchait pour la thérapie de conversion afin de “guérir” les personnes homosexuelles ou encore prônait le recours à l’exorcisme, décidait de quitter l’Église.

Dans une déclaration officielle, il évoquait des raisons personnelles — mais le plus jeune évêque d’Espagne fut rapidement démasqué. Il était tombé amoureux, décidant donc de quitter ses fonctions. Plus sérieux encore, il a depuis contracté un mariage civil, le 22 novembre.

L’heureuse élue s’appelle Silvia Caballol y Clemente, diplômée en psychologie et autrice à ses heures très loin d’être perdues, de roman mêlant satanisme, fictions érotiques et récits sadomasos. Son identité, évincée dans la presse, et ses activités littéraires, eurent tôt fait de déclencher un véritable scandale.

Certains des confrères de Xavier évoquaient alors, sans sourire, un cas typique d’infestation — autrement dit, une possession diabolique ayant conduit l’évêque à délaisser la mitre pour la capote.

Excommunion, ipso facto

N’ayant pas véritablement expliqué par des motifs littéraires sa défection, l’évêque s’est donc marié, dans la province de Barcelone. Une infamie, doublée d’une infraction au Code de droit canonique (article 1394.1 pour les amateurs) :

Un clerc qui attente un mariage même seulement civil encourt la suspense latæ sententiæ [NdR : une excommunication appliquée dès reconnaissance du délit], restant sauves les dispositions des cann. 194, § 1, n. 3, et 694, § 1, n. 2 ; si après avoir reçu une monition, il ne se repent pas ou persiste à faire scandale, il doit être puni de privations de plus en plus graves et même du renvoi de l’état clérical.

Ainsi a tranché la Conferencia Espicopal Española dans un communiqué : de par son mariage, l’évêque est démis de l’exercice de ses attributions, droits et fonctions, liés à la charge épiscopale. D’autres conséquences peuvent toutefois survenir.

En l’état, interdit, donc, d’administrer le moindre des saints sacrements, mais également d’enseigner le catéchisme que ce soit en public ou en privé. La lecture de la Bible ne lui est pas refusée : l’intéressé, qui souhaitait se reconvertir dans l’ingénierie agronome en Catalogne, y trouvera de quoi cultiver son jardin : « Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, Et ils en recueillent les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, Et il ne diminue point leur bétail. » (Psaumes 107 : 37-38).

Ou se réfugiera-t-il dans les œuvres de son épouse ? Des écrits que la Conférence épiscopale se garde d'ailleurs bien de commenter : certainement rien de canonique dans tout cela !

