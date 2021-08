Astérix et Obélix : claquer du Romain en Gaule, Egypte ou Hispanie

Si vous êtes les plus braves, il faudra le prouver ! Nous sommes en 50 avant Jésus Christ et toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Les joueurs pourront incarner Astérix et Obélix et devront traverser les paysages les plus iconiques de la saga tout en affrontant une flopée d’ennemis, du simple légionnaire aux pirates, en passant par des brigands ou encore les célèbres Normands.

Tenez-vous prêts, les célèbres Gaulois Astérix et Obélix reviennent dès le 25 novembre 2021 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC pour une Aventure trépidante. L’occasion pour les joueurs de se replonger dans différents lieux iconiques des bandes dessinées, comme la campagne gauloise, l’Egypte ou encore l’Hispanie.