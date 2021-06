La collection Tracts de Gallimard arrive en podcast sur France Culture

Conçue dans le prolongement de Tracts Gallimard, collection de brefs essais d’intervention créée en 2019 et fortement implantée en librairie comme dans le débat public, cette collection donne la parole aux auteurs des textes, sous forme de véritables tribunes prolongeant un travail original d’écriture et de réflexion.

Tracts, le podcast dessinera ainsi un panorama vivant des questions contemporaines, riche de la singularité d’expression et de réflexion des femmes et hommes de lettres décidés à intervenir dans le débat public, se ralliant toutes et tous à l’idée de Jean Giono selon laquelle « nous vivons les mots quand ils sont justes ». Ou Camus : « Mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde. Nommer les choses, c'est leur enlever leur danger. »

Tracts, le podcast, c’est la liberté de penser alliée à la volonté de comprendre, le plaisir d’écouter associé à celui de lire.

Antoine Gallimard, président des Editions Gallimard, se réjouit de cette nouvelle collaboration avec France Culture : « Les textes d’intervention de notre collection Tracts, créée il y a plus de deux ans maintenant et bien présente en librairie, trouvent dans ces podcasts inédits un compagnonnage naturel : aucune voie n’est à négliger quand il s’agit de faire vibrer le débat des idées, la justesse de l’argumentation et le plaisir des mots justes. »

Les 5 premiers épisodes sont disponibles ici dès aujourd’hui sur France Culture.fr, Gallimard.fr et l’application Radio France :

Nathalie Heinich, Sur le militantisme académique

Fabrice Humbert, Les mots déformés du débat public

Didier Leschi, L’immigration en face

Régis Debray, Après l’histoire le siècle de la nature

Xavier Gorce, Dessin et dérision

Chacun des Tracts déjà parus ou à paraître aux Éditions Gallimard trouveront leur prolongement en podcast, formant ainsi une collection audio de référence autour du débat public qui anime notre société, pour mieux comprendre ce qui se joue, devant nous et par nous. Ainsi dans les prochaines semaines, Cynthia Fleury, Sylviane Agacinski, François Sureau, Hélé Béji, Étienne Klein, Olivier Assayas, Barbara Stiegler ou encore Christian Thorel seront au rendez-vous de Tracts, le podcast.