Livre audio : Storytel et Spotify, la Suède sur le pied de guerre

Avec quelque 500.000 titres diffusés dans 25 pays, Storytel apporte une manne à son concitoyen Spotify pour développer le livre audio. En janvier dernier, toute une bibliothèque d’audiobooks, tirés du domaine public, et lus par des célébrités, venait s’ajouter à l’offre de Spotify. Mais pas encore assez pour convaincre les utilisateurs de passer par son biais pour s’en mettre plein les oreilles.

Or, en juillet 2020, Spotify tentait de recruter pour accompagner ce développement de la plateforme : qu’en est-il donc de l’association avec Storytel ? D’abord, et avant tout, un mariage de raison entre deux opérateurs du même territoire. Avec 1,6 million d’abonnés, Storytel dispose d’un modèle économique reposant sur un forfait mensuel, avec accès illimité — identique à celui de Spotify — là où Audible a opté pour un modèle de crédits au livre.

Maintenant que Spotify profite d’une manne de livres audio n’implique pas vraiment que Storytel y trouvera économiquement son compte. Certes, la diffusion est potentiellement plus large : Spotify revendique 158 millions d’abonnés payants depuis avril 2021 (et 356 millions d’utilisateurs actifs).

En revanche, cela conforte la perspective pour l’opérateur de streaming d’aboutir à une dimension hors normes, incluant podcast, musique, lives et audiolivres… avant autre chose, probablement.

AUDIOBOOK: Storytel, des problèmes de riches

L’accord s’est concrétisé via la solution Open Access Spotify, qui devrait accueillir de nouveaux partenaires dans les prochains mois. D’autant qu’un accord avec Facebook permet désormais aux utilisateurs des applications iOS et Android d’écouter musique et podcasts directement, depuis les services de Spotify.

« Nous estimons qu’il s’agit d’un excellent partenariat et d’un moyen pour accéder à plus d’auditeurs potentiels de livres audio dans le monde », assure le PDG de Storytel, Jonas Tellander, à Reuters. « Nous enregistrons une croissance d’environ 30 % par an et nous espérons que cela contribuera beaucoup à la consolider. »

Crédit photo Cezar Sampaio/ Unsplash