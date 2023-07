Le Tripode : dix ans d'édition indépendante sur trois pieds, sans trembler

Le meilleur d'Edward Gorey en un seul livre ! Cinq albums majeurs du maître de Tim Burton, dont le cultissime Les Enfants fichus. Edward Gorey (1925-2000) fut sans doute l'écrivain-dessinateur le plus original du siècle dernier. Du début des années 1950 jusqu'à la fin des années 1990, sous son nom ou sous des pseudonymes transparents (Ogdred Weary, Eduard Blutig, D. Awdrey-Gore, Edward Pig, Madame Groeda Weyrd...), il a conçu une centaine de recueils inhabituels mêlant textes et images. De The Unstrung Harp (1953) à The Headless Bust (1999), ces oeuvres se composent d'une myriade d'histoires aux titres étranges, aux dessins minutieux, aux phrases elliptiques, où se mêlent les ingrédients les plus improbables : la somptuosité du gothique et la rigueur de l'absurde, le mystère des romans policiers et la poésie des haikus, l'élégance des intérieurs victoriens et la simplicité du clair-obscur, l'esprit du surréalisme et le goût du fantastique, les destins tragiques et les vies légères, les chiens philosophes et les urnes métaphysiques, les chats cabots et les danseuses de ballets mélancoliques, les abécédaires et les secrets, les monstres sympathiques et les enfants perdus... Une anthologie rassemble les albums suivants : L'Enfant Guigne ; Les Enfants fichus ; L'Aile ouest ; Total Zoo ; Le Couple détestable