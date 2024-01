Goliarda Sapienza sur Arte, scandaleuse

Le documentaire fait partie de la collection, Les grands romans du scandale, qui revient sur des œuvres littéraires « dont les écrits subversifs et engagés résonnent encore aujourd’hui ».

Entre Orange Mécanique, Jonathan Littell et Diderot, le troisième volet des quatre épisodes dresse « l'épopée d'une vie scandaleuse » : celle de Goliarda Sapienza. Née en 1924, anarchiste, féministe et bisexuelle, cette dernière commence son chemin artistique dans le théâtre, puis consacre la majeure partie de son existence à l'écriture.

Dans L'Art de la joie, considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature italienne, l'autrice y dépeint l'histoire émancipatrice de Modesta, son alter ego fictif. On suit son parcours, de l'enfance au grand âge, dans une Italie marquée par des régimes successifs et hétérogènes - le fascisme, la démocratie chrétienne où fleurit la corruption, et les Années de plomb.

Héroïne rebelle, Goliarda Sapienza rabroue les conventions et les tabous avec vitalité, en quête de liberté, de plaisirs tant charnels qu'intellectuels.

À LIRE - L'histoire de quatre romans subversifs, cet hiver sur Arte

Après l'achèvement de son Art de la joie, le manuscrit rencontre des résistances de la part des éditeurs italiens, en raison de son contenu subversif et féministe.

Le roman est resté inconnu jusqu'en 1994, vingt ans après son décès.

Crédits photo : Arte.tv