À Bordeaux, Les Escales du livre se pluralisent

Les Escales du Livre convient différents publics à expérimenter et à partager autour de la littérature. En amont du festival, des avant-premières sont également organisées dans des lieux culturels métropolitains, afin de faire rayonner le monde du livre dans toute la métropole bordelaise. Le projet souhaite attirer de « nouveaux publics n’ayant pas forcément pour habitude de pousser la porte des librairies et bibliothèques ».

Les Escales du livre invitent aussi les professionnels à participer à trois jours de découvertes littéraires. Pour les lieux, deux grandes librairies seront libres d'accès pour consulter les ouvrages, échanger avec des libraires de la région et des éditeurs indépendants. L'événement s'inscrit dans le paysage culturel de la Nouvelle-Aquitaine, recensant près de 18.000 visiteurs chaque année.

Donner vie aux indépendants

Le festival entend allier « de grands noms et de nouveaux talents de la littérature française et étrangère, graphique et jeunesse ». Pour l'édition de 2024, les Escales du Livre souhaitent accueillir près de 100 auteurs, autrices, illustrateurs et illustratrices, tant français qu'internationaux.

Seront notamment présents et présentes Gilles Bizouerne, Icinori, Charles Berberian, Théo Grosjean, Charlotte Bonnefon, Victor Malzac, Tania de Montaigne, Gérard Mordillat, Sophie Poirier, Boualem Sansal et Beata Umubyeyi Mairesse. S'ajouteront aux rencontres des débats, des performances artistiques et des spectacles, avec l'ambition de « fusionner le monde littéraire avec les arts du spectacle ».

Avant le début du festival, Les Escales du Livre se mutualisent avec le Prix des Lecteurs, pour sélectionner un lauréat ou une lauréate. En 2023, il s'agissait de Mathieu Belezi pour Attaquer la terre et le soleil (Le Tripode) et de Marie Mangez en 2022, pour son roman Le Parfum de cendres (Finitude).

Cette année, Les Escales du Livre se tiendront du 5 au 7 avril 2024, dans le quartier Sainte-Croix à Bordeaux. La programmation est à venir sur le site de l'événement.

Crédits photo : Les Escales du Livre 2024