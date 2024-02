Isabelle Huppert en présidente du Prix du Livre Inter 2024

Artiste polyvalente, Isabelle Huppert a brillé au cinéma et au théâtre, en France et à l'international. En France, elle a collaboré avec Claude Chabrol, Maurice Pialat, Bertrand Tavernier, Jacques Doillon, Patrice Chéreau, François Ozon et a travaillé sous la direction de réalisateurs étrangers tels que Michael Cimino, Michael Haneke, Paul Verhoeven et Hong Sang-soo.

Lauréate de multiples récompenses, dont deux prix d'interprétation à Cannes, elle poursuit une carrière théâtrale remarquable avec des pièces comme Orlando de Virginia Woolf, Quartett de Heiner Muller, Mary said what she said de Darryl Pinckney, La Ménagerie de verre de Tennessee Williams ou encore La Cerisaie de Tchekhov. Elle jouera dans Bérénice de Racine au théâtre de la Ville dès le 5 mars.

Les auditeurs intéressés par le jury peuvent postuler jusqu'au 7 mars, sur internet ou par courrier (Livre Inter, France Inter, 116, avenue du Président Kennedy, 75220 Paris Cedex 16).

Calendrier du Prix du Livre Inter 2024 :

1er février : lancement du Prix et annonce de la Présidente du Jury.

Début avril : révélation des jurés et des 10 œuvres en lice.

2 juin : délibérations.

3 juin : proclamation du gagnant sur France Inter.

L'an dernier, le lauréat était Attaquer la terre et le soleil de Mathieu Belezi.

Crédits photo : Siren-Com, CC BY-SA 3.0