Le festival du premier roman de Chambéry annonce ses lauréats

Ils seront accompagnés par une invitée d’honneur d’exception, la chroniqueuse et romancière Clara Dupont-Monod, primée à plusieurs reprises pour son dernier roman S’adapter (Stock, 2021).

Composé de 3000 lecteurs répartis dans plus de 10 pays, l’ensemble du réseau a voté pour ses favoris et a choisi les premiers romans qui ont le plus passionné, questionné, intrigué…

Voici la liste des lauréates et lauréats francophones et européens (allemand, anglais, espagnol, italien, roumain) que le public aura l’occasion de rencontrer lors de plus d’une centaine de rencontres à Chambéry et dans d’autres lieux partenaires en Savoie, Haute Savoie, jusqu’en Suisse… entre rencontres et débats, petits déjeuners et apéros littéraires, ateliers de traduction et autres rendez-vous à découvrir sur le site festivalpremierroman.com dès le 15 avril :

Liste des lauréats francophones :

Madeleine Assas - Le Doorman (Actes Sud, 2021)

Abigail Assor - Aussi riche que le roi (Gallimard, 2021)

Sandrine Berthet - Jetés aux ténèbres (Éditions du Sonneur, 2021)

Stéphanie Coste - Le Passeur (Gallimard, 2021)

Jean D'Amérique - Soleil à coudre (Actes sud, 2021)

Sophie D'Aubreby - S’en aller (Inculte, 2021)

Sedef Ecer - Trésor National (JC Lattès, 2021)

Isabel Gutierrez - Ubasute (La Fosse aux Ours, 2021)

Etienne Kern - Les Envolés (Gallimard, 2021)

Johanna Krawczyk - Avant elle (Héloïse d’Ormesson, 2021)

Marie Mangez - Le Parfum des cendres (Finitude, 2021)

Alain Mascaro - Avant que le monde ne se ferme (Autrement, 2021)

Mariette Navarro - Ultramarins* (Quidam, 2021)

Dimitri Rouchon-Borie - Le Démon de la colline aux loups (Le tripode, 2021)

Julie Ruocco - Furies (Actes Sud, 2021)

Olivier Schefer - Un saut dans la nuit (Arléa, 2021)

Myriam Vincent - Furie (Poètes de brousse, 2021)

Marie Vingtras - Blizzard (Editions de l'Olivier, 2021)

*Cette autrice a été plébiscitée par les lecteurs, mais n’a malheureusement pas pu se libérer pour les rencontres du festival.

Liste des lauréats étrangers :

Bibiana Candia - Azucre (Pepitas de calabaza, 2021) - Espagne

Andy Charman - Crow Court (Unbound, 2021) - Royaume Uni

Martina Merletti - Ciò che nel silenzio non tace (Einaudi, 2021) - Italie

Maria Orban - Oameni mari (Nemira, 2021) - Roumanie

Stefanie vor Schulte - Junge mit schwarzem Hahn (Diogenes, 2021) - Allemagne

