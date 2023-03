Prix du Livre Inter 2023 : 10 livres sélectionnés 

Décerné depuis près de cinquante ans par les auditeurs de France Inter, le Prix du Livre Inter s’est imposé comme un incontournable de la saison littéraire. Après Antoine Wauters, sacré en 2022 pour le roman Mahmoud ou la montée des eaux (Verdier), le 49e Prix du Livre Inter récompensera cette année l’un des dix romans sélectionnés :

En Salle de Claire Baglin (Minuit)

Attaquer la terre et le soleil de Mathieu Belezi (Le Tripode)

Le cœur ne cède pas de Grégoire Bouillier (Flammarion)

Deux secondes d’air qui brûle de Diaty Diallo (Seuil)

Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon (Stock)

Les Sources de Marie-Hélène Lafon (Buchet Chastel)

Les Enfants endormis d’Anthony Passeron (Globe)

Taormine d’Yves Ravey (Minuit)

GPS de Lucie Rico (P.O.L)

Vers la violence de Blandine Rinkel (Fayard)

Comme chaque année, c’est un jury paritaire composé de vingt-quatre auditrices et auditeurs venus de toute la France qui aura la charge de les départager.

Dahlia Charifa, 23 ans, étudiante en Science Politique – Charenton-le-Pont, Val-de-Marne (94)

Isabelle Dauchel, 48 ans, travaille dans le domaine de la data – Nantes, Loire-Atlantique (44)

Christine Delmas, 51 ans, assistante de direction – Varennes-Vauzelles, Nièvre (58)

Sylvie Delthil, 68 ans, retraitée de la Fonction publique territoriale – Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine (92)

Marie Durochat, 41 ans, avocate – Vallauris, Alpes-Maritimes (06)

Cécile Heffernan, 52 ans, juriste – Marigny-les-Usages, Loiret (45)

Mélanie Lesoif, 32 ans, journaliste – Saint-Jean-de-Bonneval, Aube (10)

Anne Lopez Parent, 57 ans, déléguée générale du Festival du court métrage de Clermont-Ferrand – Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme (63)

Cécile Marmonnier Sota, 55 ans, agricultrice – La Côte-Saint-André, Isère (38)

Delphine Sekanzi, 52 ans, orthophoniste – Toulon, Var (83)

Sandra Spano, 50 ans, profession non communiquée – Lissieu, Rhône (69)

Céline Thompson, 49 ans, chargée de communication – Paris (75)

Quentin Barrieu, 33 ans, soudeur – Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône (13)

Bernard Bensoussan, 65 ans, consultant en concertation publique – Paris (75)

Alexandre Blomme, 23 ans, étudiant en Lettres – Montélimar, Drôme (26)

Mathieu Cagnac, 36 ans, vigneron – Douelle, Lot (46)

Bastien Chevalier, 35 ans, directeur de collège – Le Relecq-Kerhuon, Finistère (29)

Bruno Duréault, 43 ans, directeur financier d’une ONG – Helsinki, Finlande

Jérôme Gales, 49 ans, charpentier – Nieul-sur-Mer, Charente-Maritime (17)

Pierre Molitor, 44 ans, professeur des écoles – Saint-Gilles, Manche (50)

Alain Mouraux, 77 ans, retraité, ancien chef comptable – Montreuil, Seine-Saint-Denis (93)

Nicolas Ravereau, 50 ans, sommelier conseil dans le négoce de vin – Bègles, Gironde (33)

Vincent Souverain, 51 ans, chargé de mission emploi et insertion professionnelle – Annezin, Pas-de-Calais (62)

Cristián Vergara Aguilar, 48 ans, bibliothécaire et musicien – Strasbourg, Bas-Rhin (67)

« Le Prix du Livre Inter est un temps fort de la scène littéraire francophone. C’est un prix unique, décerné par des femmes et des hommes de tous les âges, de toutes les professions et de toute la France, qui ont en commun l’amour de la lecture. Je suis très fière qu’à travers ce prix, France Inter poursuive son engagement en faveur de la littérature et de l’accès à la culture au plus grand nombre » - Adèle Van Reeth, directrice de France Inter

