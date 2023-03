Prix de la Porte Dorée : un nouveau jury et treize ouvrages en lice

Le Prix littéraire de la Porte Dorée a été créé en 2010 pour récompenser une œuvre de fiction écrite en français ayant pour thème l’exil, l’immigration, les identités plurielles ou l’altérité liée aux réalités migratoires. Il est doté de 4000 €.

En 11 ans, il a distingué les romans d’Alice Zeniter (Jusque dans nos bras, Albin Michel), Michaël Ferrier (Sympathie pour le fantôme, Gallimard), Henri Lopes (Une enfant de Poto-Poto, Gallimard), Mathias Enard (Rue des voleurs, Actes Sud), Julien Delmaire (Georgia, Grasset), Sylvain Prudhomme (Les grands, Gallimard), Doan Bui (Le silence de mon père, Albin Michel), Négar Djavadi (Désorientale, Liana Levi), Mohamed Mbougar Sarr (Silence du chœur, Présence africaine), Omar Benlaâla (Tu n’habiteras jamais Paris, Flammarion), Mehdi Charef (Rue des pâquerettes, Hors d’atteinte), Hadrien Bels (Cinq dans tes yeux, Iconoclaste) et Nedjma Kacimi (Sensible, Cambourakis).

Il est décerné par un jury présidé par Mohamed Mbougar Sarr et composé de Christophe Boltanski, auteur ; Camille Diao, journaliste ; Nedjma Kacimi, autrice, lauréate du Prix littéraire 2022 ; Korman, autrice, et un lycéen ou une lycéenne.

Les sélections 2023 sont :

Attaquer la terre et le soleil, Mathieu Bélézi (Le Tripode, 2022)

Bleu nuit, Dima Abdallah (Sabine Wespieser, 2022)

Les gens de Bilbao naissent où ils veulent, Maria Larrea (Grasset, 2022)

Porca Miseria, Tonino Benacquista (Gallimard, 2022)

Stardust, Léonora Miano (Grasset, 2022)

Tenir sa langue, Polina Panassenko (Éditions de L’Olivier, 2022)

Un homme sans titre, Xavier Leclerc (Gallimard, 2022)

Créé en 2022 et doté de 4000 €, le prix BD de la Porte Dorée récompense chaque année un ouvrage écrit en français sur les thématiques des migrations, de la mémoire ou de l’identité. En 2022, le prix a été décerné à Kei Lam pour Les saveurs du béton (Steinkis).

Il est décerné par un jury présidé par Aurélie Lévy et composé de Pierre-Yves Bocquet, journaliste, directeur adjoint de la Fondation Mémoire pour l’esclavage ; Samuel Chauveau, libraire ; Sonia Deschamps, journaliste, codirectrice artistique du Festival international de la BD d’Angoulême ; Jul, dessinateur de presse et auteur de bande-dessinée ; Kei Lam, autrice et illustratrice, lauréate du Prix de la BD 2022 ; Carine May, réalisatrice, et Minh Tran Huy, autrice.

Les sélections 2023 sont :

40 hommes et 12 fusils, Marcellino Truong (Denoël Graphic, 2022)

Aya de Yopougon, Marguerite Abouet, Clément Oubrerie (Gallimard, 2022)

Bella Ciao (Tre) Baru (Futuropolis, 2022)

De sel et de sang, Vincent Djinda, Frédéric Paronuzzi (Les Arènes, 2022)

Le Poids des héros, David Sala (Casterman, 2022)

Les Portugais, Olivier Alfonso, Chico (Les Arènes, 2022)

