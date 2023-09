Les Défricheurs : une rentrée littéraire qui s'accorde au masculin ?

Rentréelittéraire23 - Manquait-il une sélection littéraire à une rentrée qui en affiche déjà beaucoup ? Pas forcément, mais la perspective des Défricheurs est intéressante. Cette « récompense », qui se présente plutôt sous la forme d'une liste de choix, met en avant les titres favoris d'un certain nombre de libraires.

En 2023, 1368 votes de 470 libraires indépendants ont été pris en compte sur le site Edelweiss. Ce dernier propose des services de pré-diffusion, sur-diffusion et des fonctions de réseau social aux libraires, éditeurs, représentants et bibliothécaires.

Des voix de libraires que l'on entend relativement peu lors de la rentrée littéraire. Les principales récompenses de cette période sont en effet décernées par des jurys essentiellement composés d'écrivains et de journalistes, souvent des hommes, plutôt âgés et relevant d'un milieu social assez homogène, de la région parisienne et a priori aisé.

10 titres, 10 auteurs

Par un communiqué de presse, Les Défricheurs ont donc présenté leur sélection 2023, le 15 septembre dernier, avec une liste annoncée telle quelle :

Veiller sur elle — Jean-Baptiste Andréa (L’Iconoclaste)

L’enfant dans le taxi — Sylvain Prudhomme (Éditions de Minuit)

Le chien des étoiles — Dimitri Rouchon-Borie (Le Tripode)

Ce que je sais de toi — Éric Chacour (Philippe Rey)

L’enragé — Sorj Chalandon (Grasset)

Trust — Hernan Diaz (Éditions de L’Olivier)

La foudre — Pierric Bailly (P.O.L)

Pour mourir, le monde — Yan Lespoux (Agullo)

Les naufragés du Wager — David Grann (Éditions du Sous-Sol)

Les terres animales — Laurent Petitmangin (Manufacture de livres)

Des lecteurs et lectrices nous ont interpelé : d'une part, les traducteurs ne sont pas mentionnés pour les romans étrangers (Nicolas Richard pour Trust, Johan-Frédérik Hel-Guedj pour Les naufragés du Wager), d'autre part, tous les sélectionnés sont des hommes. Or, lorsque la sélection s'affiche comme la voix de la librairie indépendante, les biais sur la perception de la rentrée littéraire par le public peuvent être considérables.

La liste proposée par les Défricheurs est par ailleurs soutenue par le Syndicat de la Librairie française, qui relaie l'appel au vote auprès des libraires, puis diffuse le palmarès auprès du grand public.

Une addition de votes individuels

L'initiative portée par Matthieu de Montchalin, gérant de la librairie L'Armitière de Rouen, ancien président du Syndicat de la Librairie française et créateur d'Edelweiss, fonctionne sur un système de vote qui s'effectue par l'intermédiaire de la plateforme elle-même. L'inscription est donc nécessaire pour participer, mais « totalement gratuite et absolument sans aucune obligation pour la librairie, comme pour les libraires », nous précise Matthieu de Montchalin.

Edelweiss « compte aujourd'hui plus de 500 librairies utilisatrices (à un titre ou à un autre) et près de mille comptes de libraires membres des équipes de ces librairies », ajoute son créateur.

S'il reconnait une omission regrettable pour les noms des traducteurs, il souligne que l'absence d'autrices « n'est évidemment pas une volonté des libraires ». « Les libraires ne votent pas pour une liste », détaille-t-il, « mais pour des titres un à un », parmi l'ensemble des 450 titres de la rentrée littéraire, « sans exclusivité, sans aucune contrepartie financière de qui que ce soit (libraires, éditeurs... ) ».

« Et c'est l'addition de ces votes individuels un à un qui constitue le palmarès. Impossible donc de mettre des quotas ou de garantir des équilibres paritaires quel que soit le critère », conclut-il. « J'avoue cependant que l'absence de femme cette année me pose question et que nous allons y réfléchir avec les libraires les plus impliqués dans l'organisation de ce palmarès », ajoute Matthieu de Montchalin.

Force est de constater, toutefois, que la sélection reste diversifiée, avec une édition indépendante bien représentée. Par ailleurs, en 2022, les Défricheurs avaient retenu 7 titres d'autrices et 3 d'auteurs, rappelle le porteur de l'initiative, qui estime que la « diversité des styles littéraires, des maisons d'éditions (dont certaines très petites), de la notoriété des auteurs » est au rendez-vous de cette deuxième édition. « Nous tenons la promesse d'emmener nos lecteurs hors des sentiers battus. De défricher pour eux la rentrée littéraire. »

Photographie : le David de Michel-Ange (1501-1504), Galerie de l'Académie de Florence, Florence (illustration, Olivier Bruchez, CC BY-SA 2.0)

