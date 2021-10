Olivier Mak-Bouchard, lauréat du prix du livre Cogedim Club 2021

Le jury présidé par la comédienne Brigitte Fossey, a décidé de récompenser Olivier Mak-Bouchard, pour son premier roman Le Dit du Mistral, paru en août 2020. Un jury composé d’Éric Bouhier (écrivain), Élodie Fondacci (journaliste culture à Radio Classique), Philippe Grimbert (psychanalyste et écrivain), Francesca Mantovani (photographe), Delphine Peras (journaliste à L’Express) et Pascale Senk (auteure et poète haïkiste).

Le roman était en compétition finale avec :

Belle Greene, d'Alexandra Lapierre (Flammarion, Janvier 2021)

Vania, Vassia et la fille, de Vassia Macha Méril (Liana Levi, Mars 2020)

« Une langue qui chante comme un torrent qui rebondit sur les cailloux.." déclare Elodie Fondacci pour expliquer son choix de votre pour le lauréat. "C’est un livre généreux et dépaysant, qui parle d’amitié et de transmission", renchérit Francesca Mantovani.

Le résumé du roman primé :

Après une nuit de violent orage, un homme voit toquer à la porte de sa maison de campagne Monsieur Sécaillat, le vieux paysan d'à-côté. Qu'est-ce qui a pu pousser ce voisin secret, bourru, généralement si avare de paroles, à venir jusqu'à lui ? L'homme lui apporte la réponse en le conduisant dans leur champ mitoyen : emporté par la pluie violente et la terre gorgée d'eau, un pan entier d'un ancien mur de pierres sèches s'est éboulé.

Or, au milieu des décombres et de la glaise, surgissent par endroits de mystérieux éclats de poterie. Intrigués par leur découverte, les deux hommes vont décider de mener une fouille clandestine, sans se douter que cette décision va chambouler leur vie. S'il se nourrit des oeuvres de Giono et de Bosco, Le Dit du Mistral n'est pas un livre comme les autres. C'est le début d'un voyage, un roman sur l'amitié, la transmission, sur ce que nous ont légué les générations anciennes et ce que nous voulons léguer à celles à venir.

C'est un récit sur le refus d'oublier, une invitation à la vie où s'entremêlent histoires, légendes et rêves. C'est une fenêtre ouverte sans bruit sur les terres de Provence, la photographie d'un univers, un télescope aimanté par les dieux.

Ce prix s'inscrit dans le club de lecture Grand-Parent & Résident des résidences Cogedim Club qui obtient, depuis sa création en 2019, de plus en plus de succès, favorisant échanges et discussions. Le prix célèbre la lecture, dans les 20 résidences services Cogedim Club, en présence des libraires partenaires et de tous les résidents.

Olivier Mak-Bouchard succède ici à Anne Icart, première lauréate récompensée en 2020 pour ses Lettres de Washington Square, paru chez Robert Laffont.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits : Cogédim Club