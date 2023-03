Mathieu Belezi remporte le Prix des lecteurs de l'Escale du livre 2023

Du 31 mars au 2 avril, à Bordeaux, l'Escale du livre associera la richesse d'un salon littéraire et populaire, aux propositions spectaculaires d'un festival réunissant 13 librairies indépendantes, plus de 60 maisons d'édition et 200 éditeurs représentés. Plus de 18.000 visiteurs sont attendus.

À travers le Prix des lecteurs, la manifestation soutient les éditeurs indépendants, effectuant ses choix parmi leur actualité littéraire, avec la volonté de faire découvrir des textes d’auteurs peu connus.

À propos de Attaquer la terre et le soleil (2022, Le Tripode) :

Le roman relate le destin d'une poignée de colons et de soldats pris dans l'enfer oublié de la colonisation algérienne, au 19e siècle. Depuis plus de vingt ans, Mathieu Belezi construit une œuvre romanesque d'une cohérence étonnante, à la phrase ciselée. La musicalité qui frappe dès les premières lignes d'Attaquer la terre et le soleil fait écho à Le Petit Roi, son premier roman publié en 1998 aux éditions Phébus. Quant à son thème, il renvoie évidemment à sa grande trilogie algérienne, publiée successivement aux éditions Albin Michel (C'était notre terre, 2008) et Flammarion (Les vieux Fous, 2011; Un faux pas dans la vie d'Emma Picard, 2015). Est-ce la constance de ce parcours qui explique la fulgurance de ce nouveau roman ? Écrit en quelques mois, Attaquer la terre et le soleil dit en tout cas avec une beauté tragique, à travers les voix d'une femme et d'un soldat, la folie, l'enfer, que fut cette colonisation. - Le Tripode

L'écrivain avait déjà remporté le Prix littéraire Le Monde 2022 pour le même ouvrage.

L'année dernière, la récompense avait salué Marie Mangez, pour son roman Le Parfum de cendres paru aux éditions Finitude.

