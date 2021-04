Superstitions, un podcast sur les contes et légendes d'Outre-mer

Dans nos sociétés qui prônent le libre-échange, la traduction automatique est une des ambitions internationales à l’établissement d’une nouvelle Babel. Cette technique soulève des interrogations éthiques et économiques, car elle est liée à l’Intelligence artificielle, mais concilier l’humain et l’informatique a toujours fait frémir tout en inspirant largement. L’attrait autour de cette question augmente et nourrit des polémiques, notamment dans les professions liées aux langues. Alors, la traduction automatique au sein de l’édition, ça donne quoi ?